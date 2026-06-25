OpenAI ने पेश किया अपना पहला AI Chip, जानिए क्या है खास

OpenAI ने AI Chip की मार्केट में बड़ी एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपना पहला कस्टम AI प्रोसेसर ‘Jalapeno’ पेश किया है, जिसे खासतौर पर आने वाले ChatGPT और बाकी एडवांस AI मॉडल्स के लिए तैयार किया गया है। इस चिप को Broadcom के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। अब तक OpenAI अपने AI मॉडल्स को ट्रेन और चलाने के लिए Nvidia जैसी कंपनियों के हार्डवेयर पर निर्भर थी, लेकिन Jalapeno के जरिए कंपनी अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा नियंत्रण हासिल करना चाहती है। OpenAI का कहना है कि यह चिप उसकी भविष्य की AI स्ट्रेटेजी का पहला बड़ा कदम है और इसे खासतौर पर बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLMs) और Next-Gen के AI सिस्टम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, फिलहाल इसका इस्तेमाल कंपनी अपनी रिसर्च लैब्स में मशीन लर्निंग से जुड़े कामों के लिए कर रही है।

Jalapeno AI Chip क्या काम करेगा और इससे क्या फायदा होगा?

OpenAI के मुताबिक Jalapeno Chip खासतौर पर AI Inference के लिए बनाई गई है, यानी यह पहले से तैयार AI मॉडल्स को तेजी से चलाकर यूजर्स को कम समय में जवाब देगी। कंपनी का कहना है कि यह चिप कम समय (Low Latency) में काम करेगी, कम बिजली खर्च करेगी और लागत भी घटाएगी। शुरुआती टेस्ट में इसका प्रदर्शन कई महंगी AI Chips से बेहतर रहा है। अगर आगे भी ऐसा ही रहा, तो ChatGPT जैसे AI Tools पहले से ज्यादा तेज, बेहतर और सस्ते हो सकते हैं।

सिर्फ 9 महीने में यह AI Chip कैसे तैयार हो गया?

कस्टम प्रोसेसर बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि OpenAI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ ऑप्टिमाइज कर सकती है। कंपनी का कहना है कि Jalapeno को आने वाले AI मॉडल्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे भविष्य के AI सिस्टम ज्यादा तेज और बेहतर काम करेंगे। खास बात यह है कि इस चिप को डिजाइन से लेकर शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग स्टेज (Tape-Out) तक पहुंचाने में सिर्फ 9 महीने लगे। OpenAI ने यह भी बताया कि चिप बनाने के दौरान उसने अपने ही AI मॉडल्स की मदद ली। इससे साफ है कि अब AI सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि चिप बनाने जैसे बड़े कामों में भी मदद कर रहा है।

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Jalapeno AI Chip कब आएगा और आगे क्या होगा?

OpenAI का कहना है कि अभी Jalapeno चिप का कंपनी के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। इसे 2026 के आखिर तक बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में वह कई नई AI चिप्स भी लॉन्च करेगी, जल्द ही Jalapeno से जुड़ी पूरी तकनीकी जानकारी भी शेयर की जाएगी। अगर यह चिप उम्मीद के मुताबिक काम करती है, तो OpenAI को दूसरी कंपनियों की चिप्स पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, साथ ही ChatGPT समेत कई AI Services पहले से ज्यादा तेज, सस्ती और बेहतर हो जाएंगी।