Motorola Edge 70 Max भारत में लॉन्च हो चुका है। यह Motorola Edge 70 सीरीज का पांचवा मॉडल है। इस सीरीज के तहत कंपनी पहले ही 4 मॉडल्स पेश कर चुकी है। इसमें Motorola Edge 70 Fusion, Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Pro और Motorola Edge 70 Pro+ पहले से ही मौजूद थे। वहीं, अब इस लिस्ट में मैक्स मॉडल भी शामिल हो गया है। फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला के फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 50MP का Sony LYT-710 सेंसर वाला कैमरा दिया है। फोन की बैटरी 7100mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Moto G77 Power: 7000mAh बैटरी वाला धांसू फोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Motorola Edge 70 Max Price in India, Availability

कीमत की बात करें, तो Motorola Edge 70 Max को 54,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। कंपनी फोन पर कार्ड के जरिए 5000 रुपये का डिस्काउंट भी ऑफर करेगी। फोन की सेल 20 जुलाई से Flipkart पर शुरू होगी। कंपनी ने फोन में Pantone Aqua Gray, Pantone Dark Shadow और Pantone Ice Melt कलर ऑप्शन पेश किए हैं। और पढें: Moto Pad 70 Pro टैब 10200mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Motorola Edge 70 Max Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Motorola Edge 70 Max में कंपनी ने 6.8 इंच का QHD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 1,440 x 3,168 पिक्सल है। साथ ही इस डिस्प्ले में आपको 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इतना ही नहीं डिस्प्ले में सुपर ब्राइटनेस मिलती है। फोन में 7000 Nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है। इतना ही नहीं आप फोन के डिस्प्ले के गीले हाथों से भी टच कर सकते हैं, जिसके डिस्प्ले में Water Touch सपोर्ट मौजूद है।

इसके अलावा, फोन octa core Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 12GB RAM व 256GB स्टोरेज दी है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, जो कि Sony LYT-710 सेंसर है और OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है।

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7,100mAh की है, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग दी गई है। साथ ही इसमें 25W वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं, 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग फोन में मिलेगी।

Motorola Edge 70 Max Specifications डिस्प्ले 6.8 इंच QHD+ डिस्प्ले रेजलूशन 1,440 × 3,168 पिक्सल रिफ्रेश रेट 144Hz पीक ब्राइटनेस 7000 निट्स तक डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass 7i डिस्प्ले फीचर Water Touch सपोर्ट प्रोसेसर Octa-core Snapdragon 8 Gen 5 रैम 12GB स्टोरेज 256GB IP रेटिंग IP68 + IP69 रियर कैमरा 50MP (Sony LYT-710, OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा 32MP बैटरी 7,100mAh फास्ट चार्जिंग 90W वायरलेस चार्जिंग 25W रिवर्स चार्जिंग 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग

इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी टक्कर

OnePlus 13s

OnePlus 13s फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल को आप 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह फोन Snapdragon 8 Elite Mobile प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50MP कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरा 32MP का है। फोन मे 6.32 इंच का डिस्प्ले मौजूद है। फोन की बैटरी 5,850mAh की है।

IQOO 15R

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IQOO 15R की कीमत 49,999 रुपये है। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7600mAh की है।