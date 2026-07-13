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Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

Lava Virat V1 Series की भारत में लॉन्च डेट आ गई है। यह फोन Flipkart से खरीदा जा सकेगा। आइए जानते हैं इसकी बाकी डिटेल्स...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 13, 2026, 04:23 PM (IST)

Lava Virat V1 Series

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Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। इस सीरीज में दो वेरिएंट होंगे एक 5G होगा तो दूसरा 4G। बता दें कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कलर्स और डिजाइन रिवील कर दिए हैं। जिसके 4G मॉडल में पीछे की तरफ चौकोर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। इस मॉडल्यूल में दो कैमरा के साथ LED फ्लैश को जगह दी गई है। इसके अलावा, फोन के बैक पर फ्लैट बैक फ्रेम भी मिलने वाला है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसमें फोन की तस्वीर देखने को मिली है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Lava Virat V1 Series India launch date

कंपनी ने X के जरिए Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 21 जुलाई को भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। आपको बता दें अब तक फोन के कैमरा, डिजाइन और कलर्स की जानकारी पता चली है। हालांकि अभी प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी और RAM-स्टोरेज जैसी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है।

 

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Lava Virat V1 Series Specs

Lava Virat V1 Series दो कलर ऑप्शन में दस्तक देगी। इस फोन में ब्लू व गोल्ड कलर ऑप्शन शामिल होंगे। फीचर्स की बात करें, तो इसके 4G मॉडल में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा। दोनों वेरिएंट के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। नीचे की ओर USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन भी मिलेगा।