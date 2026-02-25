comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Iqoo Z11x Tipped To Launch Soon Geekbench Listing Hints

iQOO लेकर आ रहा धाकड़ स्मार्टफोन, Geekbench लिस्टिंग से मिला संकेत

IQOO Z11x को इस वर्ष लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस बीच फोन को गीकबेंच पर देखा गया है। इससे पहले फोन के कुछ फीचर्स सामने आए थे।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 25, 2026, 12:56 PM (IST)

iQOO Z10x 5G
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

iQOO ने हाल ही में iQOO 15R को भारत में पेश किया था। यह 15 सीरीज का डिवाइस है, जिसमें 100 वॉट फास्ट चार्जिंग वाली 7600mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। अब खबर है कि कंपनी जेड सीरीज को एक्सपेंड कर नए फोन को बाजार में उतारने की तैयारी में लगी है, जिसे हाल ही में पॉपुलर वेबसाइट Geekbench पर स्पॉट किया गया है। news और पढें: मार्च से बढ़ सकती है भारत में OnePlus 15R की कीमत, टिप्सटर का दावा

जीएसएम एरिना की रिपोर्ट के अनुसार, iQOO के जिस फोन को गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है, वो iQOO Z11x हो सकता है। इस अपकमिंग फोन का मॉडल नंबर I2507 है। इसे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सिंगल कोर में 1,057 प्वाइंट और मल्टी-कोर में 2,704 प्वाइंट मिले हैं। हालांकि, लिस्टिंग से फोन में मिलने वाले फीचर्स रिवील नहीं हुए हैं। news और पढें: iQOO 15R भारत में हुआ लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 7600mAh की जंबो बैटरी

ऐसे हो सकते हैं प्रमुख फीचर्स

रिपोर्ट की मानें, तो आइकू जेड11एक्स में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट और 8 जीबी रैम दी जा सकती है। इसके साथ हैंडसेट में Android 16 पर काम करने वाले OriginOS 6 मिलने की संभावना है। इसके अलावा, फोन के अन्य फीचर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। news और पढें: Rs 25000 से कम में आने वाले तगड़े स्मार्टफोन, कैमरा-बैटरी-परफॉर्मेंस सब है दमदार

iQOO Z10x 5G की डिटेल

जेड11एक्स को जेड10एक्स के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लाया जा रहा है। इस फोन की बात करें, तो इसे पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस फोन की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। अब फीचर्स पर आएं, तो स्मार्टफोन में 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1050 निट्स है।

इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50MP का प्राइमरी और 2MP का डेप्थ लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 8एमपी का कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

जेड10एक्स की बैटरी 6500mAh की है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।