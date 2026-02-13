4000 की तगड़ी छूट पर मिल रहा iQOO 15 फोन, खरीदने के लिए अभी लपकें फाडू Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 13, 2026, 11:37 AM (IST)
iQOO 15 में 6.85 इंच वाला कर्व्ड सैमसंग M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसको HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इसका रेजलूशन 3168×1440 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी ब्राइटनेस 2600 निट्स है।
iQOO 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, Adreno 840 GPU और Q3 गेमिंग चिप मिलती है। इसके साथ 16GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
फोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आइकू 15 में OIS सपोर्ट करने वाला 50एमपी का प्राइमरी, 50एमपी का अल्ट्रा वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो सेंसर मिलता है।
iQOO 15 में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, टाइम-लैप्स और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।
iQOO 15 में 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसमें 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है।
iQOO 15 में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस की डायमेंशन 163.65× 76.71×8.14mm है। इसका वजन 216 ग्राम है।
आइकू 15 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 72,998 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है।
ICICI बैंक की ओर से 4000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इस पर 2,566 रुपये की EMI और 39,950 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है।
