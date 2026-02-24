iQOO 15R भारत में हुआ लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 7600mAh की जंबो बैटरी

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 12:42 PM (IST)
iQOO का नया स्मार्टफोन iQOO 15R भारत में लॉन्च हो गया है। यह मिड-प्रीमियम रेंज में आने वाला धाकड़ फोन है। इसमें स्मूथ गेमिंग के लिए Q2 गेमिंग चिप के साथ-साथ Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। फोटो के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में 100 वॉट फास्ट चार्जिंग वाली 7600mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इससे पहले कंपनी ने फ्लैगशिप सेगमेंट में iQOO 15 को उतारा था, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED स्क्रीन और 50MP कैमरा जैसे टॉप स्पेक्स मिलते हैं। और पढें: Rs 25000 से कम में आने वाले तगड़े स्मार्टफोन, कैमरा-बैटरी-परफॉर्मेंस सब है दमदार
iQOO 15R Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 1.5के रेजलूशन वाला 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इनके साथ Q2 गेमिंग चिप मिलती है, जिससे बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और पढें: लॉन्च से पहले iQOO 15R 5G की कीमत हुई लीक, स्टोरेज ऑप्शन हुए रिवील
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आइकू 15आर में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करने वाला 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। और पढें: Best Smartphones under 15000: मम्मी-पापा के लिए बेस्ट रहेंगे ये बजट फोन, मिलेगी 6400mAh बैटरी
आइकू के मोबाइल फोन में 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
आइकू 15आर स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 8GB+256GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमश: 44,999 रुपये, 47,999 रुपये और 52,999 रुपये तय की गई है। इस पर 4000 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट मिलेगा।
इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग आज यानी 24 फरवरी से लाइव हो गई है। इसकी सेल प्री-बुक यूजर्स के लिए 2 मार्च और आम ग्राहकों के लिए 3 मार्च 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया और ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होगी।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information