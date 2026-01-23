iQOO 15R: Geekbench पर हुआ लिस्ट, इंडिया लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक

iQOO ने भारत में जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन iQOO 15R को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्च डेट की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि यह स्मार्टफोन Amazon India पर उपलब्ध होगा। Geekbench लिस्टिंग और लीक्स से पता चलता है कि यह डिवाइस iQOO Z11 Turbo का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। iQOO Z11 Turbo में 6.59 inch की AMOLED डिस्प्ले और 7600mAh की बड़ी बैटरी दी गई थी, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और पढें: iQOO 15R जल्द लेगा ग्लोबल बाजार में एंट्री, लिस्टिंग से मिला संकेत

प्रोसेसर और RAM

Geekbench लिस्टिंग के अनुसार, iQOO 15R का मॉडल नंबर Vivo I2508 है। इस लिस्टिंग में फोन की कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन भी सामने आई हैं। इसमें 8GB RAM और Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। लिस्टिंग में दिखाया गया है कि यह स्मार्टफोन Qualcomm के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आएगा, जिसमें Two High-Performance Core 3.80GHz और Four-Core 3.32GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करेंगे। ये स्पेसिफिकेशन स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि फोन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस होगा।

डिस्प्ले और डिजाइन

iQOO 15R की डिस्प्ले और डिजाइन भी शानदार होने की उम्मीद है। यह 6.59 inch की 1.5K AMOLED स्क्रीन के साथ आएगा, जिसमें 144Hz तक की रिफ्रेश रेट होगी। फोन का बॉडी IP68 और IP69 रेटिंग के साथ Dust & Water Resistant होगा। इसके अलावा, यह 16GB तक की LPDDR5x Ultra RAM और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज के ऑप्शन के साथ आ सकता है। कैमरा के मामले में यह डिवाइस डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जाएगा।

बैटरी और कीमत

बैटरी और चार्जिंग के मामले में iQOO 15R 7600mAh की बड़ी बैटरी सपोर्ट करेगा, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। चीन में iQOO Z11 Turbo का बेस वर्जन 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ CNY 2699 (लगभग ₹35,999) की कीमत में लॉन्च हुआ था। iQOO इंडिया हेड निपुन मर्या ने हाल ही में भारत में iQOO 15R लॉन्च का संकेत दिया है।