लॉन्च से पहले iQOO 15 Ultra की चार्जिंग डिटेल लीक, कैमरा और बैटरी भी हुई रिवील

IQOO 15 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इस बीच डिवाइस को 3सी सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। इसके साथ हैंडसेट के संभावित फीचर्स भी सामने आए हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 15, 2026, 11:50 AM (IST)

iQOO ने पिछले साल फ्लैगशिप सेगमेंट में iQOO 15 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन में एक से बढ़कर एक फीचर्स दिए गए हैं। अब स्मार्टफोन मेकर इस लाइनअप के अल्ट्रा मॉडल यानी iQOO 15 Ultra को लाने वाला है। इस अपकमिंग फोन से जुड़ी की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इस कड़ी में अब एक और रिपोर्ट आई है। इससे हैंडसेट में मिलने वाले अहम फीचर्स का पता चला है। news और पढें: लॉन्च से पहले iQOO Z11 Turbo का फ्रंट कैमरा हुआ रिवील, जानें यहां

100W फास्ट चार्जिंग से होगा लैस

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, iQOO 15 Ultra को चीन की 3सी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। लिस्टिंग की मानें, तो फोन में 100W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इससे डिवाइस तेजी से चार्ज हो जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन से संबंधित कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स

ऐसे हो सकते हैं अन्य स्पेसिफिकेशन

सर्टिफिकेशन साइट से पहले टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर आइकू 15 अल्ट्रा के स्पेक्स शेयर किए थे। टिप्सटर की मानें, तो स्मार्टफोन में 6.85 इंच का सैमसंग एम14 डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजलूशन 2के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इससे यूजर्स को बेहतर व स्मूथ टच एक्सपीरियंस मिलेगा। news और पढें: iQOO 15 पर 4000 का बंपर डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले यहां करें ऑर्डर

पावर के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Q3 गेमिंग चिप दी जाने की संभावना है। इससे डिवाइस पर बेहतर कंट्रोल और गेमिंग मिलेगी। यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए आइकू 15 अल्ट्रा में 50एमपी का Sony IMX882 टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। यह 3x ऑप्टिकल जूम से लैस होगा। इसके अलावा, कैमरे से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं, फोन में 7000mAh की बैटरी दी जाने की संभावना है।

कनेक्टिविटी

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए आइकू 15 अल्ट्रा में 5जी, 4जी के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा।

कितनी होगी कीमत ?

आइकू 15 अल्ट्रा की कीमत को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इस हैंडसेट की कीमत 80 से 90 हजार के बीच रखी जाने की उम्मीद है। इस प्राइस रेंज में इसका मुकाबला Apple और Samsung जैसे ब्रांड से होगा।