iQOO 15 पर 4000 का बंपर डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले यहां करें ऑर्डर

iQOO 15 gets 4000 discount Amazon Offer Price in India Specification Features: आइकू 15 पर छप्परफाड़ डील मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 10, 2026, 09:38 AM (IST)

IQOO 15 Screen

iQOO 15 में Dolby Vision वाला 6.85 इंच का 2K+ curved Samsung M14 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स है।

IQOO 15 Processor

बेहतर वर्किंग के लिए iQOO 15 फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है। इसके साथ Adreno 840 GPU और Q3 गेमिंग चिप दी गई है, जिससे स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है।

IQOO 15 Storage

स्मार्टफोन कंपनी आइकू ने iQOO 15 को 12+16GB रैम और 256GB+512GB स्टोरेज ऑप्शन में उतारा है। अगर स्टोरेज कम पड़ती है, तो आप गूगल की क्लाउड स्टोरेज का भी उपयोग कर सकते हैं।

IQOO 15 Camera

फोटोग्राफी के लिए iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Sony IMX921 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP periscope टेलीफोटो लेंस है। इसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिला है।

IQOO 15 Battery

iQOO 15 को 7000mAh की बैटरी के साथ पेश किया गया है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा, फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

IQOO 15 Other Features

वीडियो कॉलिंग के लिए iQOO 15 के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। कनेक्टिविटी के लिहाज से हैंडसेट में एनएफसी, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

IQOO 15 Price

iQOO 15 को ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon India पर लिस्ट किया गया है। इस फोन की कीमत 72,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसके 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 79,999 रुपये रखा गया है।

IQOO 15 Offers

SBI के क्रेडिट कार्ड से आइकू 15 को खरीदने पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस मोबाइल फोन पर 2,813 रुपये की EMI दी जा रही है। साथ ही, फोन पर 42,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।