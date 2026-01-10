iQOO 15 पर 4000 का बंपर डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले यहां करें ऑर्डर

Free Fire Max: जारी हुए नए कोड, मुफ्त में पाएं बहुत कुछ आज

Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। Garena ने आज यानी 10 जनवरी के रिडीम कोड रिलीज कर दिए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के पेट और आउटफिट क्लेम की जा सकती है। हालांकि, इन कोड को केवल एक ही बार रिडीम किया जा सकता है।