लॉन्च से पहले iQOO Z11 Turbo का फ्रंट कैमरा हुआ रिवील, जानें यहां

Jan 13, 2026
iQOO का अपकमिंग स्मार्टफोन iQOO Z11 Turbo पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। इस फोन को लॉन्च होने में बहुत कम समय बचा है। इसकी संभावित कीमत सामने आ चुकी है। स्पेसिफिकेशन भी रिवील हो चुके हैं। हाल ही में रेयर कैमरे से पर्दा उठाया गया। अब फ्रंट कैमरे के बारे में बताया गया है। इससे पहले फोन में मिलने वाले प्रोसेसर और स्क्रीन से जुड़ी जानकारी साझा की गई थी। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स
जीएसएमएरिना ने अपने रिपोर्ट में बताया कि iQOO Z11 Turbo का ऑफिशियल टीजर वीबो पर आया है। इससे डिवाइस में मिलने वाले फ्रंट कैमरे का पता चला है। टीजर की मानें, तो हैंडसेट में 32MP का कैमरा मिलेगा, जो 0.8x वाइड-एंगल सपोर्ट करेगा। और पढें: iQOO 15 पर 4000 का बंपर डिस्काउंट, स्टॉक खत्म होने से पहले यहां करें ऑर्डर
पुराने टीजर के अनुसार, अपकमिंग स्मार्टफोन को 200MP कैमरे के साथ लाया जाएगा। यह 1/1.56 इंच सेंसर है, जिसका अपर्चर f/1.88 है। इसको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिला है। इसमें AI एडिटिंग टूल और कलर फिल्टर भी मिलने की उम्मीद है।
आइकू जेड 11 टर्बो में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगी। इसमें 6.59 इंच का डिस्प्ले है, जिसके बेजल बहुत पतले हैं। इसको IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि डिवाइस वॉटर व डस्ट प्रूफ है। यह ग्राहकों के लिए ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट कलर में अवेलेबल होगा।
स्मार्टफोन कंपनी आइकू ने फिलहाल आइकू जेड11 टर्बो की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि इस फोन की कीमत 2500 से 3000 चीनी युआन (32 से 38 हजार के आसपास) के आसपास रखी जाने की उम्मीद है।
आइकू के अनुसार, iQOO Z11 Turbo को 15 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाना है। इस डिवाइस के आने से ग्लोबल बाजार में Xiaomi, OPPO और Realme जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी। इससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी।
