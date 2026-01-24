comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Iqoo 15 Ultra Launch In February Gaming Focused Flagship With Touch Based Shoulder Triggers Reports

iQOO 15 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, आएंगे टच शोल्डर ट्रिगर्स

IQOO जल्द ही अपने नए फ्लैगशिप फोन iQOO 15 Ultra को चीन में लॉन्च करने वाला है। यह फोन खासतौर पर गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें पहली बार टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स दिए जाएंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 24, 2026, 03:48 PM (IST)

iQOO 15 Ultra
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

iQOO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसका नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra फरवरी में चीन में लॉन्च किया जाएगा। यह फोन iQOO 15 का ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम वर्जन होगा। कंपनी ने साफ किया है कि इस फोन का खास फोकस गेमिंग परफॉर्मेंस पर रहेगा। लॉन्च से पहले ही iQOO के एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर ने इसके कुछ अहम गेमिंग फीचर्स का खुलासा कर दिया है, खास बात यह है कि iQOO 15 Ultra में पहली बार टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स दिए जाएंगे। news और पढें: iQOO 15 Ultra एक्टिव कूलिंग फैन के साथ देगा दस्तक, कंपनी ने किया कंफर्म

शोल्डर ट्रिगर्स गेमिंग में कैसे मदद करेंगे

iQOO 15 Ultra में दिए जाने वाले कैपेसिटिव टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स फोन के लेफ्ट और राइट फ्रेम पर मौजूद होंगे। कंपनी के मुताबिक, इन ट्रिगर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गेम खेलते समय उंगलियां स्वाभाविक रूप से उन पर टिक सकें। इससे शूटिंग, रेसिंग और बैटल रॉयल जैसे गेम्स में कंट्रोल ज्यादा आसान और सटीक हो जाएगा। इन शोल्डर बटनों में कस्टम मैपिंग फीचर भी होगा, यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से शॉर्टकट, कॉम्बो और अलग-अलग फंक्शन सेट कर सकेंगे। इसके अलावा ये ट्रिगर्स 600Hz सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करेंगे, जिससे गेम के दौरान इनपुट ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव होगा। news और पढें: लॉन्च से पहले iQOO 15 Ultra की चार्जिंग डिटेल लीक, कैमरा और बैटरी भी हुई रिवील

हैप्टिक फीडबैक और ड्यूल चिप्स

गेमिंग एक्सपीरियंस को और रियल बनाने के लिए iQOO 15 Ultra में हैप्टिक फीडबैक भी दिया जाएगा। यह फीचर एक खास लिनियर मोटर की मदद से काम करेगा, जिससे यूजर को बटन दबाने पर हल्का कंपन महसूस होगा, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल ट्रिगर्स में होता है। कंपनी ने यह भी बताया है कि बेहतर पकड़ और सटीकता के लिए फोन में एंटी-स्वेट एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पसीने की वजह से कंट्रोल पर असर न पड़े। इन शोल्डर ट्रिगर्स को चलाने के लिए फोन में ड्यूल इंडिपेंडेंट चिप्स दिए जाएंगे, जो इनपुट को अलग-अलग ट्रांसमिट करेंगे। इससे इनपुट लैग बेहद कम होगा और गेमिंग स्मूद रहेगी।

Trending Now

परफॉर्मेंस और लॉन्च डिटेल्स

iQOO 15 Ultra को कंपनी 2077 ब्लैक और 2049 सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आए AnTuTu बेंचमार्क स्कोर के मुताबिक, इस फोन ने कुल 45,18,403 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जिसमें CPU स्कोर 13,22,001 और GPU स्कोर 15,94,848 बताया गया है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ये आंकड़े Internal Testing के हैं और फाइनल परफॉर्मेंस में बदलाव हो सकता है। iQOO 15 Ultra का लॉन्च चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले फरवरी में तय है।