लॉन्च से पहले गीकबेंच पर दिखा iQOO 15 Ultra, रैम और प्रोसेसर हुआ रिवील

iQOO 15 Ultra कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन है, जिसे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इस डिवाइस को पॉपुलर सर्टिफिकेशन वेबसाइट Geekbench पर देखा गया है, जहां से प्रोसेसर और रैम का पता चला है, लेकिन इस लिस्टिंग से लॉन्चिंग या फिर कीमत से जुड़ी कोई डिटेल नहीं मिली है। इससे पहले भी फोन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स लीक हुई थी। इनसे स्पेसिफिकेशन रिवील हुए और प्राइसिंग का पता चला। और पढें: iQOO 15R की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, इस तारीख को भारत में आएगा, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

मिलेगा दमदार प्रोसेसर

GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार, iQOO 15 Ultra को सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग की मानें, तो स्मार्टफोन की मॉडल नंबर V2546A है। इस फोन को सिंगल कोर में 3,601 प्वाइंट मिले हैं। मल्टी कोर टेस्ट में डिवाइस ने 11,434 प्वाइंट स्कोर किए हैं। और पढें: iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स

अब फीचर्स की बात करें, तो अपकमिंग स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 16 जीबी रैम मिलने की संभावना है। वहीं, यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। और पढें: iQOO 15 हुआ 4000 रुपये सस्ता, 16GB RAM, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी जैसे फीचर्स से है लैस

गेमिंग के लिए मिलेंगे बटन

पुरानी रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें, तो आइकू 15 अल्ट्रा में गेमिंग के लिए अलग से शोल्डर ट्रिगर (बटन) दिए जाएंगे, जिनसे गेम खेलना आसान हो जाएगा। इन बटन से गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। इसके अलावा, फोन में एक्टिव कूलिंग फैन भी देखने को मिलेगा। इससे डिवाइस में कभी हीटिंग इश्यू नहीं आएगा।

अन्य डिटेल

हालियां लीक्स के अनुसार, अपकमिंग फोन में 6.85 इंच का एलटीपीओ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसका रेजलूशन 2के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है।

इस मोबाइल फोन में 7400mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

कब होगा लॉन्च ?

iQOO 15 Ultra की लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है। इस स्मार्टफोन को अगले महीने यानी फरवरी की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।

