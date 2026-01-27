comscore
iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स

IQOO 15 Ultra एक नया पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसकी लॉन्च डेट अब कन्फर्म हो चुकी है। यह फोन खासतौर पर गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें दमदार प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 27, 2026, 12:08 PM (IST)

iQOO 15 Ultra
iQOO ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। यह फोन 4 फरवरी 2026 को चीन में लॉन्च होगा। लॉन्च इवेंट स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे शुरू होगा, यानी भारत में दोपहर 1:30 बजे होगा। कंपनी ने Weibo के जरिए इसकी जानकारी दी है और साथ ही iQOO की आधिकारिक वेबसाइट व JD.com पर प्री-रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जो ग्राहक अभी प्री-बुक करेंगे, उन्हें iQOO TWS Air 3 जीतने का मौका मिलेगा। लॉन्च से पहले ही यह फोन अपने दमदार फीचर्स की वजह से चर्चा में बना हुआ है। news और पढें: iQOO 15 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, आएंगे टच शोल्डर ट्रिगर्स

गेमिंग के लिए खास फीचर्स

iQOO 15 Ultra को खासतौर पर गेमिंग लवर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसमें 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलेगा, जो 120fps तक गेमिंग को सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, फोन में Full-Scene Ray Tracing टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे गेमिंग ग्राफिक्स और ज्यादा रियल लगेंगे। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें Ice Dome Air Cooling System और कंपनी की खुद की Q3 Gaming Chip दी जाएगी। पुराने टीजर के मुताबिक, फोन में कैपेसिटिव टच-बेस्ड शोल्डर ट्रिगर्स भी होंगे, जो इसे कंसोल जैसी गेमिंग फील देंगे। news और पढें: Oppo Find N6 जल्द हो सकता है लॉन्च, TDRA की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा

लीक्स की मानें तो iQOO 15 Ultra में 6.85 inch का Samsung LTPO फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 2K रेजोल्यूशन होगा। फोन में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट माना जा रहा है। यह स्मार्टफोन 24GB RAM और 1TB तक स्टोरेज के ऑप्शन के साथ आ सकता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें 50MP के तीन रियर कैमरे मिल सकते हैं। तीसरा कैमरा टेलीफोटो होगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम और बेहतर स्टेबिलिटी के लिए CIPA रेटिंग के साथ आ सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। news और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

बैटरी, चार्जिंग और डिजाइन

बैटरी के मामले में भी iQOO 15 Ultra काफी आगे रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 7400mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ ही यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट कर सकता है। ऑडियो के लिए इसमें डुअल स्पीकर्स और बेहतर वाइब्रेशन के लिए डुअल एक्सिस मोटर मिलने की बात सामने आई है। सिक्योरिटी के लिए फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो यह फोन 2077 Orange और 2049 Blue कलर ऑप्शन में आएगा। AnTuTu बेंचमार्क पर इस फोन ने करीब 45 लाख से ज्यादा स्कोर किया है, जो इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को दिखाता है।