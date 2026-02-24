comscore
iPhone 18 Pro की टेस्टिंग हुई शुरू! इस साल देगा बाजार में दस्तक

IPhone 18 Pro से जुड़ी बड़ी लीक सामने आई है। इससे डिवाइस की टेस्टिंग का पता चला है। इससे पहले फोन के अपकमिंग फीचर्स और कीमत से जुड़ा अपडेट सामने आया था।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 11:13 AM (IST)

iPhone 18 Pro इस साल लॉन्च होने वाला सबसे चर्चित फोन है। यह डिवाइस पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन का पता चला है। इस कड़ी में अब एक और रिपोर्ट आई है। इससे फोन की टेस्टिंग शुरू होने की जानकारी मिली है। news और पढें: Cosmic Orange के बाद अब Deep Red कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स! रहें तैयार

शुरू हुई अपकमिंग आईफोन की टेस्टिंग

9to5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्सटर फिक्स्ड फोकस डिजिटल का दावा है कि iPhone 18 Pro डेवलपमेंट जोन के पहले चरण में आ गया है। इस आईफोन की प्रोडक्शन लाइन में टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसका डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी मौजूदा मॉडल से मिलती-जुलती हो सकती है। हालांकि, इंटरनल फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। news और पढें: iPhone 18 Pro और 18 Pro Max में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ लेंगे एंट्री!

आपको बता दें कि प्रोडक्शन टेस्ट पहला स्टेप है। इस फेज में कंपनी अपकमिंग फोन के कुछ यूनिट बनाकर वर्किंग व परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करती है। इस दौरान फोन में आई खामियों को मॉनिटर किया जाता है और काम किया जाता है। news और पढें: iPhone 18 की कीमत कम होगी या ज्यादा? लॉन्च से पहले कीमत को लेकर आई बड़ी खबर

इस प्रीमियम कलर में आएगा फोन

टिप्सटर फिक्स्ड फोकस डिजिटल से पहले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने बताया कि एप्पल इस साल डीप रेड कलर में आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को लाने की योजना बना रहा है। यह कलर केवल फ्लैगशिप फोन में ही मिलेगा।

ऐसे हो सकते हैं फीचर्स

पिछली लीक्स की मानें, तो आईफोन 18 प्रो में इस बार 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स होगी। इसमें स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में A20 Pro प्रोसेसर और 1TB स्टोरेज दी जा सकती है। इसमें मौजूदा डिवाइस की तरह Face ID भी मिलेगी।

इस फोन में Apple Intelligence के साथ-साथ 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसके फ्रंट में 18MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ई-सिम, फिजिकल सिम स्लॉट, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

कितनी होगी कीमत ?

अमेरिकन टेक कंपनी एप्पल की तरफ से आईफोन 18 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि डिवाइस को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसके टॉप मॉडल यानी आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,34,900 से 1,40,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है।