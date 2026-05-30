iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन ऑनलाइन लीक, इस साल उठेगा पर्दा

Published By: Ajay Verma | Published: May 30, 2026, 10:10 AM (IST)
iPhone 18 Series पिछले कई महीनों से अपनी लॉन्चिंग को लेकर खबरों में बनी हुई है। इस सीरीज में आने वाले मोबाइल फोन iPhone 18, 18 Pro और 18 Pro Max से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे संभावित स्पेसिफिकेशन और कीमत का पता चला है। अब टिप्सटर Sony Dickson ने लाइनअप के प्रो मॉडल के डमी की इमेज साझा की है, जिससे डिवाइस के कलर की जानकारी मिली है। हालांकि, उन्होंने लॉन्चिंग या फिर फीचर को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। और पढें: iPhone 18 Pro पहले से ज्यादा होगा पावरफुल और स्मार्ट, इन धमाकेदार फीचर्स के साथ देगा दस्तक
सोनी डिक्सन द्वारा शेयर की गई तस्वीर को देखें, तो आईफोन 18 प्रो का डिजाइन मौजूदा iPhone 17 Pro से मिलता है। इस अपकमिंग फोन को ब्लैक, सिल्वर, डार्क चैरी और लाइट ब्लू कलर में उपलब्ध कराया गया है। माना जा रहा है कि डार्क चैरी डिवाइस का एक्सक्लूसिव कलर होगा, जो 17 सीरीज के ऑरेज कलर की तरह लोगों के बीच पॉपुलर होगा। और पढें: भारत में इतनी होगी iPhone 18 Pro Max और 18 Pro की कीमत! लॉन्च टाइमलाइन, दाम और स्पेक्स सब लीक
First look at iPhone 18 dummies in the new colors: Black, Silver, Dark Cherry and Light Blue. Cherry will probably be the next hit, orange did very well. pic.twitter.com/2qpZDA7oEK और पढें: क्या iPhone 18 Pro में मिलेगा छोटा Dynamic Island? Apple कर रहा नए डिजाइन का टेस्ट, लीक में हुआ खुलासा
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 29, 2026
पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो इस बार आईफोन 18 सीरीज के सभी फोन में छोटा डायनेमिक आइसलैंड दिया जाएगा। इसमें उन एनिमेशन का सपोर्ट दिया जाएगा, जो वर्तमान में 17 सीरीज के फोन्स में मिलता है।
लीक्स और रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच का एलटीपीओ प्लस OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स होगी। इस फोन में फास्ट वर्किंग और मल्टी-टास्किंग के लिए A20 Pro चिप दी जा सकती है। इसमें 1टीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है।
फोटो और वीडियो के लिए आईफोन में 48MP के तीन लेंस मिलेंगे। इनके साथ LED लाइट भी दी जाएगी। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP का कैमरा मिल सकता है। इस बार AI एडिटिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।
एप्पल के इस फोन में इस बार 5000mAh की बैटरी मिल सकती है। यह फास्ट चार्जिंग से लैस होगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ई-सिम का भी सपोर्ट मिलेगा।
एप्पल ने अभी तक आईफोन 18 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी सूचना नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि इस सीरीज को सिंतबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत आईफोन 17 सीरीज की समान रखी जा सकती है।
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