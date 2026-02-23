comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Apple Ios 26 3 1 Update Coming Soon Ahead Of Apple Experience Event

iPhone यूजर्स हो जाएं तैयार, Apple जल्द ला सकता है iOS 26.3.1 का बड़ा अपडेट

Apple Inc. जल्द ही iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.3.1 अपडेट ला सकता है, माना जा रहा है कि मार्च में होने वाले ‘Apple Experience’ इवेंट से पहले यह अपडेट जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 23, 2026, 11:23 AM (IST)

untitled - 2026-02-23T111538.144
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Apple Inc. जल्द ही iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.3.1 अपडेट जारी करने की तैयारी में है। कंपनी मार्च की शुरुआत में होने वाले अपने ‘Apple Experience’ इवेंट से पहले एक छोटा लेकिन अहम सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 26.3.1 का इंटरनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि यह अपडेट अगले एक-दो हफ्तों में यूजर्स तक पहुंच सकता है। यह कोई बड़ा फीचर अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसमें बग फिक्स और सिक्योरिटी पैच शामिल होने की उम्मीद है। आमतौर पर ऐसे अपडेट iPhone की परफॉर्मेंस को बेहतर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जारी किए जाते हैं खासकर तब जब कंपनी बड़े प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी में हो। news और पढें: Apple ने iOS 26.3 अपडेट किया जारी, Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान!

क्या यह अपडेट सिर्फ बग फिक्स और सिक्योरिटी के लिए है?

iOS 26.3.1 को iOS 26.3 और आने वाले iOS 26.4 अपडेट के बीच एक ‘मेंटेनेंस अपडेट’ माना जा रहा है। जहां iOS 26.3 पहले ही इस महीने की शुरुआत में जारी हो चुका है, वहीं iOS 26.4 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले बड़े अपडेट में Apple Music, Podcasts और CarPlay जैसी सर्विसेज में नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। ऐसे में iOS 26.3.1 का मकसद सिस्टम को स्थिर रखना और छोटी तकनीकी खामियों को दूर करना हो सकता है। पिछले महीने भी कंपनी ने iOS 26.2.1 जारी किया था, जिसमें कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए हार्डवेयर के लिए सपोर्ट जोड़ा गया था।

क्या मार्च में Apple Experience इवेंट में बड़े प्रोडक्ट लॉन्च होंगे?

मार्च की शुरुआत में होने वाले ‘Apple Experience’ इवेंट को लेकर भी काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि 2 मार्च से 4 मार्च तक तीन दिन तक अलग-अलग शहरों न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में मीडिया ब्रीफिंग और हैंड्स-ऑन सेशन आयोजित किए जाएंगे। इस बार पुराने कीनोट इवेंट की जगह चुनिंदा पत्रकारों को नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी कम से कम पांच नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है, जिनमें नया किफायती MacBook, अपडेटेड MacBook Air और MacBook Pro मॉडल, नए iPad और नया Studio Display शामिल हो सकते हैं। इन डिवाइसेज में कंपनी के Next-Generation चिप्स दिए जाने की संभावना है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

क्या iOS 26.3.1 नए हार्डवेयर के लिए छुपा सपोर्ट ला सकता है?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि iOS 26.3.1 अपडेट के जरिए कंपनी आने वाले हार्डवेयर के लिए बैकग्राउंड सपोर्ट भी जोड़ सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही कुछ मौजूदा डिवाइसेज का स्टॉक Apple Stores में कम होने की खबरें भी सामने आई हैं, जो आमतौर पर नए मॉडल लॉन्च से पहले देखा जाता है।