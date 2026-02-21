खुशखबरी! कई हजार रुपये सस्ता हुआ iPhone 15, कम दाम में घर लाने का सही समय

iPhone 15 Deal on Flipkart: अगर आप iPhone खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण अभी तक नहीं खरीद पाएं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। iPhone 15 आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इस आईफोन पर फाडू डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, डिवाइस पर किफायती EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। इसे अभी खरीदने का अच्छा मौका है। आइए नीचे खबर में जानते हैं आईफोन 15 पर मिलने वाली डील के बारे में विस्तार से… और पढें: Vivo T4 Ultra 5G पर मिल रही 4850 रुपये की बंपर छूट, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें Order

iPhone 15 Price and Deal

आईफोन 15 की ओरिजनल कीमत 59,900 रुपये है, लेकिन यह फ्लिपकार्ट पर 8 प्रतिशत यानी करीब 5000 रुपये की छूट के साथ 54,900 रुपये में मिल रहा है। इस आईफोन पर 3315 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है। इसमें 2715 रुपये का कैशबैक और 600 रुपये इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट शामिल है। इस पर 2590 रुपये की EMI की दी जा रही है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 52,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। इन सभी का लाभ लेकर आईफोन को किफायती दाम में घर लाया जा सकता है।

आईफोन में मिलने वाले फीचर्स

आईफोन 15 लेटेस्ट iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है। इसकी मैक्स ब्राइटनेस 1000 निट्स और रेजलूशन 2556×1179 पिक्सल है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield लगाई गई है। इसको HDR का सपोर्ट मिला है।

स्मूथ वर्किंग के लिए आईफोन 15 में A16 Bionic चिप और 5-कोर जीपीयू दिया गया है। इसके साथ 16-कोर Neural Engine मिलता है। इसके साथ हैंडसेट में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है।

कैमरा और अन्य डिटेल

फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए आईफोन में 48MP का प्राइमरी व 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में भी 12MP का कैमरा मिलता है। इसमें सिंगल चार्ज में 20 घंटे चलने वाली बैटरी दी गई है। इसको यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के जरिए चार्ज किया जा सकता है।