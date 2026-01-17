comscore
Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design की बड़ी जानकारी आई सामने, मिलेंगे ये खास फीचर्स

Honor अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Magic 8 Series को 19 जनवरी को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज में Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design शामिल हैं, जो दमदार बैटरी, हाई-एंड कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन के साथ यूजर्स के लिए खास अनुभव देने वाले हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 10:48 AM (IST)

Honor Magic 8 Series

photo icon Honor Magic 8 Series

Honor अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Magic 8 को जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR Porsche Design मॉडल के बारे में कई अहम डिटेल्स पहले ही शेयर कर दी हैं। चीन में 19 जनवरी को होने वाले लॉन्च से पहले Honor ने फोन के बैटरी, कैमरा और डिजाइन के बारे में जानकारी दी है। Magic 8 Pro Air में 5500mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसे ‘Qinghai Lake’ नाम से जाना गया है। इस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 917Wh/L है, जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी का संकेत देती है। वहीं फोन में 1/1.3-इंच का मेन सेंसर और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिलेगा। news और पढें: Honor Magic 8 Pro Air के स्पेसिफिकेशन लीक, अगले महीने लेगा बाजार में एंट्री!

Honor Magic 8 Pro Air की बैटरी और स्टोरेज

Honor Magic 8 Pro Air की उपलब्ध RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन भी सामने आ गई हैं। यह फोन लॉन्च के समय 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB और 16GB+1TB वेरिएंट में उपलब्ध होगा। फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जाएगा और इसका डिजाइन बेहद हल्का होगा। फोन की मोटाई 6.1mm और वजन 155 ग्राम होगा। कलर्स की बात करें तो यह Fairy Purple, Light Orange, Feather White और Shadow Black जैसे शानदार ऑप्शन्स में आएगा। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra में आएगा AI-पावर्ड प्राइवेट डिस्प्ले फीचर, जानें ऐसा क्या खास है इसमें

Honor Magic 8 RSR Porsche Design में कैमरा एक्सेसरीज का खास फीचर

वहीं Honor Magic 8 RSR Porsche Design में कैमरा एक्सेसरीज का खास फीचर मिलेगा। इस मॉडल के साथ एक एड-ऑन कैमरा किट आएगा, जिसमें टेलीफोटो एक्सटेंडर और कैमरा ग्रिप शामिल होगा। यह कैमरा CIPA 6.5-लेवल इमेज स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है और 2.35x टेली-कॉनवर्टर के साथ काम कर सकता है। इस एक्सटर्नल लेंस के चलते यह फोन Vivo X300 Pro, Xiaomi 15 Ultra और Oppo Find X9 Pro जैसे स्मार्टफोन के बराबर खड़ा होगा, जो पहले से एक्सटर्नल कैमरा लेंस को सपोर्ट करते हैं। Magic 8 RSR Porsche Design में 24GB तक RAM की सुविधा और Moonstone और Slate कलर ऑप्शन उपलब्ध होंगे। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra Launched: Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 200MP Leica कैमरा के साथ लॉन्च हुआ ये फ्लैगशिप फोन, जानें कीमत

Honor Magic 8 Pro Air की परफॉर्मेंस और डिजाइन

दोनों ही फोन परफॉर्मेंस में अलग-अलग चिपसेट के साथ आएंगे। Magic 8 Pro Air MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर रन करेगा, जबकि Magic 8 RSR Porsche Design में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। 19 जनवरी को चीन में लॉन्च होने वाले ये फोन स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई-एंड कैमरा और परफॉर्मेंस के साथ स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं।