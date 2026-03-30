Vivo X300s के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Vivo जल्द ही चीन में अपने नए स्मार्टफोन Vivo X300s और X300 Ultra मॉडल को लॉन्च करने वाला है, लॉन्च से पहले ही कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने इस फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी शेयर कर दी है, जानकारी के अनुसार Vivo X300s में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जाएगा, इसके अलावा फोन में Vivo का V3+ Blueprint इमेजिंग चिप भी होगा, जो कैमरा क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। फोन में बड़ी 7100mAh ‘Blue Ocean’ बैटरी होगी और इसे 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। और पढें: 2000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार Power Banks, Android से लेकर iPhone तक सब होंगा मिनटों में चार्ज

डिस्प्ले और नेटवर्क फीचर्स

डिस्प्ले के मामले में Vivo X300s में 6.78-inch का फ्लैट AMOLED पैनल दिया गया है, जिसकी रिफ्रेश रेट 144Hz है और Zeiss Master Colour कैलिब्रेशन के साथ शानदार कलर क्वालिटी मिलेगी। थर्मल मैनेजमेंट के लिए फोन में ‘Ice Pulse’ VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा। इसके साथ ही स्मार्टफोन में सिग्नल क्वालिटी बढ़ाने के लिए Universal Signal Amplification System 3.0 भी दिया जाएगा, जिससे नेटवर्क कवरेज बेहतर होगा। सुरक्षा के लिए इसमें In-Display अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले कैमरा फीचर्स हुए लीक, जानें क्या होगा खास

कैमरा कैसा होगा

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Vivo X300s में Zeiss ट्यूनिंग वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसका मेन कैमरा 200MP का होगा और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) भी मिलेगा। इसके अलावा 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा। फोन Zeiss APO सुपर टेलीफोटो लेंस, Blueprint नेटिव कलर और कलर पैलेट और जूम फ्लैश सपोर्ट करेगा। सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके साथ फोन में स्टीरियो डुअल स्पीकर्स और अल्ट्रा-सेंसिटिव कस्टम वाइब्रेशन मोटर भी शामिल है, जो हप्तिक्स अनुभव को बेहतर बनाएंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

डिजाइन और कलर्स

डिजाइन और कलर्स ऑप्श में Vivo X300s को काफी प्रीमियम लुक दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस होगा। यूजर्स को यह फोन तीन कलर्स में मिलेगा Film Green, Dream Core Purple और Silver.