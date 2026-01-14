Google Pixel 10a की लॉन्चिंग डिटेल लीक, कीमत और स्पेसिफिकेशन से भी उठा पर्दा

Google Pixel 10 सीरीज को लॉन्च हुए काफी समय हो गया है। इस लाइनअप में तीन स्मार्टफोन Google Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL को जोड़ा गया है। अब इस फ्लैगशिप सीरीज में Google Pixel 10a को एड करने की तैयारी चल रही है। इससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स और लीक्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित स्पेसिफिकेशन और कीमत का पता चला है। इस कड़ी में एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिससे लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं… और पढें: Apple और Google का बड़ी पार्टनरशिप, Gemini AI मॉडल से मिलेगा Siri को नया रूप

फरवरी में उठेगा पर्दा

GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार, Google Pixel 10a स्मार्टफोन को फरवरी के मिड में लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन ग्राहकों के लिए बैरी, फॉग और लेवेंडर कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। इसे 128 जीबी और 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक पिक्सल 10ए की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Google ने लॉन्च किया UCP, अब सर्च से सीधे होगी ऑनलाइन शॉपिंग

मिल सकते हैं ये फीचर्स

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो गूगल पिक्सल 10ए में 6.28 इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। फोटो के लिए 48MP का प्राइमरी और 13MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए 13MP कैमरा मिलने की उम्मीद है। और पढें: सरकार नए सख्त मोबाइल सुरक्षा नियम लाने की कर रहा है तैयारी, क्या स्मार्टफोन कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन

यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस हैंडसेट में फेस अनलॉक फंक्शन दिया जाएगा। इसमें फास्ट चार्जिंग वाली 5100mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा, फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे।

Google Pixel 9a

गूगल पिक्सल 10ए को गूगल पिक्सल 9ए के सक्सेसर के तौर पर लाया जाने वाला है। पिक्सल 9ए की बात करें, तो स्मार्टफोन को मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 39,999 रुपये है। इसमें 6.3 इंच का FHD+ OLED HDR डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 3 लगा है।

इस स्मार्टफोन में Tensor G4 चिप लगी है। इसकी स्टोरेज 256GB है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है। फोटोग्राफी के लिए 48MP का मेन और 13MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा मिलता है।

इस फोन में Android 15 है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। इसमें 5100mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसे 23 वॉट फास्ट चार्जिंग और 7 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।