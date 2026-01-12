Google ने लॉन्च किया UCP, अब सर्च से सीधे होगी ऑनलाइन शॉपिंग

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 12, 2026, 01:50 PM (IST)
Google ने ऑनलाइन शॉपिंग को और आसान और तेज बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल (UCP) नाम का नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर अब गूगल सर्च के अंदर ही प्रोडक्ट खोजने से लेकर खरीदने और बाद में सपोर्ट भी ले सकेंगे। यह नया फीचर खासतौर पर गूगल के AI Mode in Search और Gemini App में काम करेगा। UCP एक ओपन सिस्टम है, जिसे गूगल ने Shopify, Wayfair, Target और Walmart जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट
गूगल के मुताबिक, UCP एक ऐसा यूनिफाइड फ्रेमवर्क है जो डिजिटल एजेंट्स, बिजनेस और पेमेंट प्रोवाइडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। यह प्रोटोकॉल मौजूदा टेक्नोलॉजी जैसे Agent2Agent (A2A), Agent Payments Protocol (AP2) और Model Context Protocol (MCP) को भी सपोर्ट करता है। गूगल ने इसे केवल एक शॉपिंग फीचर नहीं, बल्कि अलग-अलग इंडस्ट्री में काम करने वाला सिस्टम बताया है। Shopify, Etsy, Wayfair, Target और Walmart के अलावा Visa, Mastercard, Flipkart और Best Buy जैसी 20 से ज्यादा कंपनियों का भी इसे समर्थन मिला है। और पढें: Google Pay के टॉप-5 हिडन फीचर, 90 प्रतिशत लोग अब भी हैं इनसे अंजान
लॉन्च के समय UCP के जरिए अमेरिका में यूजर Google Search और Gemini App में दिख रहे प्रोडक्ट्स को सीधे खरीद सकेंगे। इसके लिए Google Pay का इस्तेमाल होगा और यूजर को वही पेमेंट मेथड और शिपिंग डिटेल्स मिलेंगी, जो पहले से Google Wallet में सेव हैं यानी बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में इसमें PayPal से पेमेंट का ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा। गूगल का कहना है कि भविष्य में वह UCP को दूसरे देशों में भी लॉन्च करेगा और इसमें लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, रिलेटेड प्रोडक्ट सजेशन और पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस जैसे फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। और पढें: फर्जी ऐप और वेबसाइट को तुरंत कैसे पहचाने? इस तरीकों का करें यूज कभी नहीं होगी ऑनलाइन धोखाधड़ी
इसके अलावा गूगल ने Business Agent नाम का एक नया वर्चुअल सेल्स असिस्टेंट भी पेश किया है, जो किसी दुकान के सेल्स स्टाफ की तरह काम करेगा। यह फीचर सबसे पहले Lowe’s, Michaels, Poshmark और Reebok जैसी कंपनियों के साथ शुरू होगा। साथ ही गूगल AI Mode में Ads की भी टेस्टिंग कर रहा है। Direct Offers नाम के इस नए फीचर के तहत ब्रांड्स उन यूजर्स को खास डील्स दिखा सकेंगे, जो खरीदारी के लिए तैयार हैं। Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite, Rugs USA और Shopify मर्चेंट्स जैसे ब्रांड्स इसके साथ काम कर रहे हैं।
