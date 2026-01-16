comscore
iPhone Fold में मिलेगा लिक्विड मेटल से बना खास हिंज, लीक में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए पूरी डिटेल

Apple का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Fold लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा लीक में इसके खास लिक्विड मेटल हिंज का खुलासा हुआ है, जो फोन को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 16, 2026, 01:02 PM (IST)

Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन, जिसे अभी iPhone Fold कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी चर्चा में है। भले ही Apple ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन लीक और रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, Apple इस फोन में एक खास तरह का हिंज (hinge) इस्तेमाल कर सकता है, जो लिक्विड मेटल से बना होगा। यह मटेरियल हिंज को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद करेगा, खास बात यह है कि Apple पिछले 15 सालों से इस लिक्विड मेटल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और अब इसे पहली बार iPhone Fold में इस्तेमाल किया जा सकता है। news और पढें: CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल

क्या है लिक्विड मेटल हिंज

रिपोर्ट के अनुसार, iPhone Fold का हिंज बाकी फोल्डेबल फोन से अलग और ज्यादा एडवांस होगा। साउथ कोरियन प्लेटफॉर्म Naver पर टिप्स्टर @yeux1122 ने दावा किया है कि लिक्विड मेटल के इस्तेमाल से हिंज पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और बार-बार खोलने–बंद करने पर भी इसकी मजबूती बनी रहेगी। इससे फोन के बीच में बनने वाली क्रीज (fold line) भी कम दिखाई दे सकती है, जो आज के ज्यादातर फोल्डेबल स्मार्टफोन की बड़ी समस्या है। फोन का बाकी फ्रेम टाइटेनियम से बना हो सकता है लेकिन यह पहले से ज्यादा बेहतर और हल्का टाइटेनियम होगा, जिससे फोन मजबूत होने के साथ-साथ वजन में भी हल्का रहेगा। news और पढें: 2027 के लिए Apple बना रहा है खास iPhone 20, 20वीं सालगिरह पर लॉन्च होगी स्पेशल Series

iPhone Fold के लिए Apple कौन-सा खास मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है

इस लीक में यह भी कहा गया है कि Apple हिंज के लिए इस्तेमाल होने वाले मेटल की एलॉय कंपोजिशन और बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है। इसका मकसद फोन को ज्यादा मजबूत बनाना और लंबे समय तक चलने वाला डिजाइन देना है। रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि Apple का सप्लायर Dongguan Yi’an Technology इस लिक्विड मेटल का एक्सक्लूसिव सप्लायर हो सकता है। इससे यह साफ होता है कि Apple इस फोल्डेबल फोन को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता और प्रीमियम क्वालिटी पर पूरा ध्यान दे रहा है। news और पढें: Apple iPhone Fold की लॉन्चिंग टली, अब 2027 में आ सकता है कंपनी का पहला फोल्डेबल, लीक में हुआ खुलासा

डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस

डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iPhone Fold एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन हो सकता है, यानी यह किताब की तरह खुलेगा। इसमें 5.5 inch की बाहरी स्क्रीन और 7.8 inch की बड़ी इनर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। फोन में डुअल रियर कैमरा और डुअल सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें A20 Pro चिपसेट हो सकता है, जो 2nm टेक्नोलॉजी पर बना होगा। इसके अलावा नेटवर्किंग के लिए Apple का खुद का C2 मॉडम और सिक्योरिटी के लिए पावर बटन में Touch ID मिलने की संभावना है।