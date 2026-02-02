Apple का बड़ा प्लान हुआ लीक, iPhone Fold के बाद Apple ला सकता है iPhone Flip

और पढें: iPhone Fold में मिलेगा लिक्विड मेटल से बना खास हिंज, लीक में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए पूरी डिटेल

Apple अपने नए इनोवेटिव iPhone के साथ फिर से चर्चा में आ सकता है। खबर है कि Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone के बाद एक और Flip मॉडल ला सकता है। इस फोन का डिजाइन क्लैमशेल स्टाइल में होगा, यानी यह दो हिस्सों में फोल्ड होकर छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यह डिजाइन मोटरॉला Razr 60 Ultra और Samsung Galaxy Z Flip 7 जैसे Flip फोन के जैसा होगा, फिलहाल Apple ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह iPhone Fold के लॉन्च के बाद बाजार में आ सकता है। और पढें: Apple 2026 में ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone और वापस आ सकता है Touch ID, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

iPhone Flip कब आ सकता है

ब्लूमबर्ग के जाने-माने पत्रकार मार्क गुरमैन की रिपोर्ट के अनुसार, Apple iPhone Fold के छोटे और कॉम्पैक्ट वर्जन पर भी काम कर रहा है। iPhone Flip 2026 के Second Quarter में लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन छोटे फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ आएगा, जैसे कि अलग-अलग साइज के iPhone मॉडल पहले से उपलब्ध हैं। मार्क गुरमैन के मुताबिक, Apple उम्मीद कर रहा है कि iPhone Fold की सफलता से फोल्डेबल iPhone की मांग बढ़ेगी और iPhone Flip के लिए भी एक अच्छा मार्केट तैयार होगा। और पढें: CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल

बुक-स्टाइल फोल्डेबल iPhone पर भी चल रहा काम

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि Apple केवल छोटे Flip फोन तक ही सीमित नहीं रहेगा। कंपनी एक बड़े, बुक-स्टाइल फोल्डेबल iPhone पर भी काम कर सकती है, जो iPhone Fold से बड़ा होगा। iPhone Fold के बारे में पहले ही कुछ लीक्स सामने आ चुके हैं, जिनमें बताया गया है कि इसका स्क्रीन आकार लगभग 5.5-inch होगा और यह Galaxy Z Fold 7 से थोड़ा छोटा होगा। CAD रेंडर्स से यह भी पता चला है कि iPhone Fold की हिंगे लाइन पर क्रिज कम होगी, जिससे फोन का डिस्प्ले फ्लैट और स्मूद दिखेगा। इसमें डुअल रियर कैमरा और डुअल सेल्फी कैमरा की सुविधा भी दी जा सकती है।

iPhone Fold में कौन-सा चिपसेट मिल सकता है

iPhone Fold में A20 Pro चिपसेट होगा, जो 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके नेटवर्किंग के लिए Apple का C2 मोडेम इस्तेमाल हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से फोन में Touch ID पावर बटन में इंटिग्रेट किया जा सकता है।

