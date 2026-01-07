comscore
CES 2026: Samsung ने पेश किया क्रिज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, iPhone Fold में हो सकता है इस्तेमाल

CES 2026 में Samsung ने एक नया फोल्डेबल डिस्प्ले पेश किया है जिसमें स्क्रीन पर क्रिज यानी फोल्ड की लाइन बिल्कुल नहीं दिखती। इस नए डिस्प्ले में इन-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी है, माना जा रहा है कि Apple अपने iPhone Fold में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 07, 2026, 11:59 AM (IST)

CES 2026 में Samsung Display ने एक नया फोल्डेबल डिस्प्ले पेश किया है जिसमें स्क्रीन पर कोई क्रिज (फोल्ड की लाइन) नहीं दिखती। यह टेक्नोलॉजी फोल्डेबल स्मार्टफोन की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म करने वाली मानी जा रही है। Samsung कंपनी की डिस्प्ले बनाने वाली ब्रांच Samsung Display लंबे समय से फोल्डेबल स्क्रीन में क्रिज कम करने पर काम कर रही थी। इस नए डिस्प्ले में इन-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी है, जिससे स्क्रीन में कोई कटआउट नहीं होगा और यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा।

क्या Apple अपने पहले iPhone Fold में इस डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकता है?

टिपस्टर Ice Universe (@UniverseIce) ने ‘X’ पर इस नए क्रिज-फ्री डिस्प्ले की तस्वीर शेयर की। उनका दावा है कि Apple इस डिस्प्ले को अपने पहले फोल्डेबल iPhone, यानी iPhone Fold में इस्तेमाल कर सकता है। लीक के अनुसार यह डिस्प्ले बीच में बहुत ही कम क्रिज के साथ आएगा। Samsung अपने आगामी Galaxy Wide Fold में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी तक Apple और Samsung ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसे अफवाह की तरह ही लेना चाहिए।

iPhone Fold की स्क्रीन और कैमरा डिजाइन कैसा होगा?

लीक हुई तस्वीरों में दिखाया गया है कि फोल्डेबल डिस्प्ले में बेजल्स (स्क्रीन के किनारे) बहुत पतले हैं और कोने हल्के गोल हैं। यह iPhone Fold के हाल ही में लीक हुए CAD रेंडर जैसा ही है। रिपोर्ट के अनुसार, iPhone Fold में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जो हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल में होगा। इसके अलावा यह फोल्डेबल फोन अंदर 7.8 इंच और बाहर 5.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगा। iPhone Fold की मोटाई 9mm जब फोल्ड किया जाएगा और 4.5mm जब खोलेंगे। इसमें डुअल सेल्फी कैमरा भी होगा, जिसमें एक सेंसर अंदर की स्क्रीन पर और दूसरा कवर डिस्प्ले पर होगा।