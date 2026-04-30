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मई में PS Plus यूजर्स की बल्ले-बल्ले, बिना पैसे खर्च किए मुफ्त मिलेंगे ये 3 महंगे गेम्स

मई 2026 में PlayStation Plus यूजर्स के लिए खुशखबरी है। PS Plus सब्सक्राइबर्स को Sony बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए 3 शानदार गेम्स फ्री देगा। इन गेम्स की कुल कीमत 10,000 रुपये से ज्यादा है, जिन्हें यूजर्स 5 मई से अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 30, 2026, 01:23 PM (IST)

PS Plus Games May 2026

photo icon PS Plus May 2026 lineup brings games worth around Rs 10,000 for free.

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Sony ने मई 2026 के लिए PlayStation Plus यूजर्स के लिए शानदार गेम्स की लिस्ट जारी की है। हर महीने की तरह इस बार भी सब्सक्राइबर्स को बिना कोई अतिरिक्त पैसा दिए 3 नए गेम्स मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत करीब 10,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये गेम्स 5 मई से क्लेम किए जा सकेंगे और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा, ये आपके लाइब्रेरी में बने रहेंगे।

इस महीने कौन-कौन से फ्री गेम्स मिल रहे हैं?

  • EA Sports FC 26 (PS4, PS5)
  • Wuchang: Fallen Feathers (PS5)
  • Nine Sols (PS4, PS5)

अगर आप PS Plus यूजर हैं, तो 5 मई के बाद इन तीनों गेम्स को तुरंत अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं और फ्री में गेम को एंजॉय कर सकते हैं।

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 एक फुटबॉल गेम है जो आमतौर पर ₹4,999 का आता है। इसमें आपको नए अपडेटेड गेमप्ले और बेहतर फीचर्स मिलते हैं, जो खिलाड़ियों के फीडबैक के आधार पर बनाए गए हैं। गेम में असली खिलाड़ियों, क्लब्स और लीग्स का बड़ा कलेक्शन है, जिससे खेलने का अनुभव ज्यादा रियल लगता है। इसमें Ultimate Team जैसे मोड भी हैं, जहां आप अपनी खुद की टीम बनाकर टूर्नामेंट और इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। PS Plus यूजर्स को इसमें एक खास Icons Pack भी मिलता है।

Wuchang_ Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers एक थोड़ा मुश्किल एक्शन RPG गेम है, जिसकी कीमत करीब ₹2,999 है। यह गेम चीन के Ming Dynasty के आखिरी समय पर आधारित है। इसमें आप एक योद्धा (Warrior) बनते हैं, गेम में आपको अलग-अलग दुश्मनों से लड़ना होता है और बदलती दुनिया में आगे बढ़ना होता है।

Nine Sols

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Nine Sols

Nine Sols एक 2D एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम है, जिसका डिजाइन हाथ से बनाया हुआ (Hand-Drawn) लगता है। इसकी कीमत ₹2,415 है, लेकिन PS Plus यूजर्स को यह फ्री में दिया जा रहा है। इसकी कहानी एक ऐसे किरदार की है जो Sci-Fi और Mythology से प्रेरित दुनिया में मिशन पर निकलता है। यह एक सिंगल-प्लेयर और स्टोरी-फोकस्ड गेम है।