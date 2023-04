New State Mobile का अप्रैल अपडेट हुआ रिलीज, Ace League मोड समेत मिलेगा बहुत कुछ

गेम डेवलपर क्राफ्टन (Krafton) ने न्यू स्टेट मोबाइल (New State Mobile) का अप्रैल अपडेट रिलीज कर दिया है। इस अपडेट के तहत प्लेयर्स को गेम में लंबे समय से चर्चा में बना Ace League मोड मिलेगा। इसके अलावा, अपडेट के जरिए Erangel मैप को रिडिजाइन किया गया है। साथ ही, गेम को मजेदार बनाने के लिए इसमें फ्रेंड्स असंबल इवेंट, Siege मोड और सर्वाइवर पास वॉल्यूम 18 को भी ऐड किया गया है। Also Read - New State Mobile April Update 20 अप्रैल को होगा लाइव, जानें क्या होगा खास

Ace League मोड

अप्रैल के अपडेट का यह मोड मुख्य आकर्षण है। इस मोड में वो ही प्लेयर्स गेम खेल पाएंगे, जिनका टायर स्कोर 3000 (डायमंड वी) से अधिक होगा। इस गेम मोड में प्लेयर्स को चिकन मेडल, बीपी, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और प्रेस्टीज कॉइन जीतने का मौका मिलेगा। कंपनी का कहना है कि प्लेयर्स के लिए ये रिवॉर्ड जीतना अनिवार्य है, तभी वह मोड के फाइनल तक पहुंच सकेंगे।

Erangel मैप हुआ अपडेट और जुड़े नए व्हीकल

डेवलपर के मुताबिक, New State Mobile के Erangel मैप में Avanpost एरिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब प्लेयर्स को इसमें नई बिलडिंग दिखाई देंगी और इस अपडेशन से उन्हें इस एरिया में गेम खेलने में भी बहुत मजा आएगा। इसके अलावा, दो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल 2-सीटर सुपरकार 'Nova' और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल 'Lighting' को भी जोड़ा गया है, जिसने 'Electron' व्हीकल को रिप्लेस किया है।

Siege मोड

प्लेयर्स के बीच Siege मोड काफी पॉपुलर है। यह मोड पहले ‘Graveyard’ बैटलफील्ड मिलता था, लेकिन अपडेट के बाद अब इसे सोलो मोड के तौर पर पेश किया गया है।

Friends Assemble इवेंट

अप्रैल अपडेट के तहत गेम में नया इवेंट जोड़ा गया है, जिसका नाम ‘Friends Assemble’ है। इसमें मौजूदा प्लेयर द्वारा भेजे गए फ्रेंड इनविटेशन कोड को एंटर करने पर 20 चिकन मैडल मिलेंगे। इसके अलावा, प्लेयर मिशन पूरा करके भी आकर्षक इनाम जीत सकते हैं।

Survivor Pass Vol.18

सर्वाइवर पास वॉल्यूम 18 का फर्स्ट प्राइज हंटर फैक्शन का ‘Carnage’ है। प्लेयर्स सभी पास लेवल प्राप्त करके इस स्किन को मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इस दौरान, प्लेयर्स को ‘Crystal Kingdom Set’ को दोबारा खरीदने का मौका मिलेगा।