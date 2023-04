Krafton ने अपने बैटल रॉयल गेम New State Mobile (PUBG New State) में नया सर्वाइवर मिनीगेम जोड़ा है। BGMI बनाने वाली कंपनी के इस गेम को प्लेयर्स Google Play Store से डाउनलोड कर सकेंगे। PUBG और BGMI बनाने वाली कंपनी का यह नया टाइटल एक FPS यानी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। प्लेयर्स इस गेम को तब खेल पाएंगे, जब उनके मोबाइल में New State Mobile गेम इंस्टॉल होगा, क्योंकि यह नया मिनी गेम New State Mobile के साथ उपलब्ध होगा और प्लेयर्स इसे खेलकर डेली रिवॉर्ड्स और चिकन मेडल्स जीत सकेंगे। Also Read - New State Mobile का मार्च अपडेट रोल आउट, नए मोड के साथ हुए ये बदलाव

New State Mobile के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हालांकि, यह गेम PUBG Mobile और BGMI की तरह इतना लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को BGMI और PUBG Mobile वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। New State Mobile गेम को Apple App Store और Google Play Store के साथ-साथ Galaxy Store से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आइए, जानते हैं कैसे नए मिनी गेम खेलकर ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स जीते जा सकते हैं…

इस तरह जीतें मैक्सिमम रिवॉर्ड

New State Mobile के इस नए Chicken Survivor गेम को खेलने के लिए प्लेयर्स के पास कम से कम 10 चिकन टोकन्स होना जरूरी है। इस गेम को खेलने के लिए एक प्ले क्वॉइन यानी 10 टोकन 24 घंटे में एक बार ही मिलता है।इसके बाद प्लेयर्स किसी भी वेपन को चुन सकते हैं, जिनमें मशीन गन, क्रॉसबो आदि शामिल हैं। प्लेयर्स अपने हिसाब से बेस्ट वेपन चुन सकते हैं। प्लेयर्स आने वाले चिकन्स पर निशाना साध कर गेम जीत सकेंगे।

प्लेयर्स गेम में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें एक लूट बॉक्स मिलेगा। साथ ही, प्लेयर्स को इनमें से कुछ अवॉर्ड ऐसे मिलेंगे, जिनके जरिए इंस्टैंट अपग्रेड कर सकेंगे।

प्लेयर्स की तरफ आने वाले चिकन के अटैक ऑटोमैटिक होंगे। प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड जीतकर अपग्रेड जीतना होता है। एक चिकन को किल करने पर प्लेयर्स को 30 सेकेंड्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा।

Krafton का दावा है कि प्लेयर्स का ग्लोबल रैंक इस मिनी गेम में हर मिनट में अपडेट होगा। जो प्लेयर्स ग्लोबल लीडर बनेगा उसे लीजेंड्री कॉस्ट्यूम के साथ-साथ लेवल-अप टोकन्स भी मिलेगें। जो प्लेयर्स 2 से 10वें नंबर पर रहेंगे उन्हें SR/DMR टोकन्स दिए जाएंगे। एक सप्ताह चलने वाले इस मिनी गेम इवेंट के खत्म होने के बाद प्लेयर्स को डेवलपर्स की तरफ से ई-मेल आएगा, जिसमें वो अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकेंगे।