BGMI चुनिंदा यूजर्स के लिए हुआ रिलीज, जानें कैसे करें डाउनलोड

Krafton के पॉपुलर बैटल रॉयल गेम BGMI पर लगे बैन को पिछले सप्ताह हटाया गया था। अब गेम डेवलपर ने इस मोबाइल गेम को चुनिंदा बीटा टेस्टर के लिए रिलीज कर दिया है। इससे संकेत मिल रहा है कि बीजीएमआई गेम को जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गेम को पिछले साल जुलाई में बैन कर दिया गया था और इसपर यूजर डेटा प्राइवेसी के नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। Also Read - PUBG बैन से लेकर BGMI Unban तक, ऐसा रहा इस बैटल रॉयल गेम का सफर

क्राफ्टन के मुताबिक, BGMI गेम का टेस्टिंग लिंक लाइव हो गया है, लेकिन इसे ओपन करने पर ज्यादातर यूजर्स को ‘App not available for this account Your account isn’t currently eligible for this app’s testing program’ का मैसेज मिल रहा है, क्योंकि गेम डेवलपर ने बीटा टेस्टिंग के लिए चुनिंदा प्लेयर्स को इनवाइट्स भेजे हैं। Also Read - BGMI unban: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की हो गई वापसी, जानें कब से खेल पाएंगे यह गेम

You can now download your favourite Game from here! Also Read - BGMI भारत में जल्द कर सकता है वापसी, अब मिलेगा लिमिटेड प्ले टाइम और कई बदलाव

Available for Android!

Link – https://t.co/TVIiNZrUvl

Download now and share with your friends#INDIAKABATTLEGROUND #BGMI #battlegroundsmobileindia pic.twitter.com/3d3YkVz6Fa

— BattleGrounds Mobile India (@BattlegroundmIn) May 22, 2023