BGMI के पहले टूर्नामेंट का हुआ ऐलान, एक बैटलग्राउंड पर आपस में भिडेंगी 60 से ज्यादा टीमें

Battlegrounds Mobile India (BGMI) को भारत में सभी प्लेयर्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। अब गेम डेवलपर Krafton ने पहले लॉन्च पार्टी टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम BGMI: Rising है। यह प्रतियोगिता 1 जून से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी और इसमें 60 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले सकेंगी। इससे पहले क्राफ्टन ने बीजीएमआई 2.5 अपडेट के साथ नया मैप रिलीज किया था।

क्राफ्टन ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो जारी कर इस इवेंट की लॉन्चिंग की जानकारी साझा की है। इस शानदार टूर्नामेंट में 64 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और वर्चुअल बैटलग्राउंड पर एक-दूसरे से भिड़ेंगी। माना जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में जबरदस्त कॉम्टिशन देखने को मिलेगा। इसमें भारत के बेस्ट प्लेयर्स हिस्सा लेंगे और उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

It's all about Rising!

Join us, as we celebrate the grand return of BGMI. Revisit old rivalries, forge new friendships, and immerse yourself in the energy of a community reunited!

With your favourite Influencers, the Battleground awaits you.#BGMI #IndiaKiHeartbeat pic.twitter.com/X6Qxe5HqlX

