Published By: Manisha | Published: Mar 29, 2026, 09:34 AM (IST)
WhatsApp भारत का पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। वहीं, व्हाट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स पर काम करता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप पर ‘Summaries’ नाम का फीचर दस्तक देने वाला है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए AI-powered summaries फीचर से काफी अलग होने वाला है। AI-powered summaries फीचर के तहत यूजर्स लंबे व्हाट्सऐप मैसेज को पूरा पढ़ने के वजह इस फीचर का इस्तेमाल करके मैसेज के अहम प्वाइंट्स को जान सकते हैं। हालांकि, अपकमिंग Summaries फीचर यूजर्स को Unread Chats को बिना पढ़े उसके अहम प्वाइंट्स जानने में मदद करेगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp में आ रहा काम का फीचर, एक क्लिक में पढ़ पाएंगे Unread मैसेज
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.12.10: what’s new? और पढें: WhatsApp में आया सबसे बड़ा अपडेट, अब iPhone और Android यूजर्स को मिलेंगे भर-भर के फीचर्स
WhatsApp is working on a feature that lets users summarize multiple unread chats, and it will be available in a future update!https://t.co/kifTxzfLZq pic.twitter.com/gQLODBGJ6U और पढें: WhatsApp में प्राइवेट चैट कर दें Lock, जानें कैसे
— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 28, 2026
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.12.10 अपडेट के हवाले से जानकारी दी गई है कि जल्द ही व्हाट्सऐप पर नया ‘Summaries’ फीचर दस्तक दे सकता है, जो कि यजर्स को एक नही बल्कि कई Unread Chats की समरी देगा। ऐसे में उन्हें एक-एक करके चैट्स ओपन करके उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिपोर्ट में इस अपकमिंग फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉर्ट में देखा जा सकता है कि यूजर्स को Unread सेक्शन में नया Summary फीचर मिलेगा। यह फीचर यूजर्स को सिर्फ 1 क्लिक में सभी अनरीड चैट की समरी बनाकर देने वाला है। इसके लिए आपको बस Get a Summary टॉगल पर क्लिक करना होगा।
रिपोर्ट की मानें, तो Message summaries पूरी तरह से प्राइवेट होने वाला है। कंपनी इसे Private Processing के साथ पेश करेगी, जो कि Meta द्वारा डेवलप की सिक्योर टेक्नोलॉजी है। व्हाट्सऐप एआई फीचर मैसेज के डेटा को प्राइवेटली प्रोसेस करता है, जिसे न तो मेटा और न ही व्हाट्सऐप एक्सेस कर सकता है। Private Processing को NCC Group द्वारा ऑडिट किया गया है।
आपको बता दें, फिलहाल यह फीचर डेवलपिंग स्टेज में है। इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
WhatsApp Private Summaries फीचर क्या है?
WhatsApp पर आने वाला नया फीचर हो सकता है, जिसकी जानकारी लीक में सामने आई है। लीक की मानें, तो आपके unread Chat की समरी दिखाएगा। ऐसे में आपको पूरी चैट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या WhatsApp चैट्स प्राइवेट रहेगी?
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फीचर प्राइवेसी को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। आपकी चैट्स की तरह यह मैसेज भी end-to-end encryption रहेंगे।
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