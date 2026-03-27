Krafton ने BGMI में लॉन्च किया क्रिकेट मिनीगेम, जानें कैसे खेलें और क्या मिलेंगे रिवॉर्ड

IPL 2026 के दौरान गेमिंग को और मजेदार बनाने के लिए Krafton India ने BGMI में एक नया क्रिकेट वाला मिनीगेम शुरू किया है। इस फीचर का नाम BGMI Cricket League रखा गया है, जो एक लिमिटेड-टाइम इवेंट के रूप में पेश किया गया है। इसका मकसद है कि खिलाड़ी सिर्फ बैटल रॉयल ही नहीं, बल्कि गेम के अंदर क्रिकेट खेलने का भी मजा ले सकें। इस मिनीगेम में खिलाड़ी अलग-अलग चैलेंज पूरे कर सकते हैं और बदले में शानदार इन-गेम रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। और पढें: BGMI 4.3 Update: IPL 2026 के लिए CSK और KKR के साथ खास कोलैबोरेशन, इस थीम पर मिलेंगे ये नए आइटम्स

BGMI Cricket League में खिलाड़ियों को क्या नया मिलेगा?

BGMI Cricket League एक अलग गेम मोड है, जिसे खिलाड़ी गेम के इवेंट सेक्शन में जाकर आसानी से खोल सकते हैं। इस मोड में खिलाड़ी अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर सकते हैं और क्रिकेट से जुड़े आसान टास्क पूरे कर सकते हैं। यह मोड BGMI गेम से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें क्रिकेट का मजा भी जोड़ा गया है। खिलाड़ी मैच खेलकर, अच्छा परफॉर्म करके और अलग-अलग मिशन पूरा करके पॉइंट्स कमा सकते हैं। इन पॉइंट्स से वे गेम के अंदर कई खास रिवॉर्ड और आइटम्स ले सकते हैं। और पढें: BGMI की इन बेस्ट सेटिंग और स्ट्रैटेजी से अपना गेमप्ले बनाए बेहतर

इस क्रिकेट मिनीगेम को कैसे खेलें और पॉइंट्स कैसे कमाएं?

इस मिनीगेम को खेलने के लिए खिलाड़ियों को सबसे पहले BGMI को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना होगा। इसके बाद गेम के इवेंट सेक्शन में जाकर क्रिकेट मोड चुनना है। यहां पर खिलाड़ियों को कई आसान चैलेंज और टास्क मिलते हैं, जिन्हें पूरा करके वे अपनी प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं, हर मैच और टास्क पूरा करने पर उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को बाद में रिवॉर्ड में बदला जा सकता है। गेम में अलग-अलग रिवॉर्ड लेवल और स्टेप्स दिए गए हैं, जिससे खिलाड़ी बार-बार खेलने के लिए मोटिवेट होते हैं, साथ ही कुछ चैलेंज रोजाना और इवेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, जिससे खिलाड़ी हर दिन गेम खेलने के लिए एक्टिव बने रहते हैं।

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यह इवेंट कितने समय तक चलेगा और इसमें क्या रिवॉर्ड मिलेंगे?

यह BGMI Cricket League इवेंट सिर्फ कुछ समय के लिए ही उपलब्ध है और इसे खासतौर पर T20 सीजन के दौरान लाया गया है। Krafton ने इसे एक सीजनल फीचर के रूप में बनाया है, यानी आगे आने वाले समय में यह नए अपडेट्स के साथ फिर से आ सकता है। इस इवेंट में खिलाड़ियों को क्रिकेट से जुड़े खास रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे क्रिकेट थीम वाले स्किन्स, आउटफिट्स और दूसरे कलेक्टिबल आइटम्स, जो गेम को और मजेदार बनाते हैं।