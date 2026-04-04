Garena Free Fire Max Redeem Code 4 April 2026: आउटफिट और लूट क्रेट मिल रही फ्री, पाने के लिए रिडीम करें नए कोड

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 04, 2026, 08:51 AM (IST)
Garena Free Fire Max Redeem Codes 4 April 2026: आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और रिडीम कोड का वेट कर रहे हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हम आपको यहां आज यानी 4 अप्रैल 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप मुफ्त में लूट क्रेट और आउटफिट पा सकते हैं। इन गेमिंग कोड को रोजाना रिलीज किया जाता है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 12 से 16 अंक के बीच होती है। इनसे बहुत कुछ मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रही GlooWall-Dragon Bite स्किन, अनलॉक करने का बढ़िया मौका
इन गेमिंग कोड के पांच फायदे हैं। सबस पहले फायदे की बात करें, तो इन कोड से प्रीमियम आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। इनसे डायमंड की बचत होती है। वहीं, गेमिंग इवेंट की तुलना में कोड से जल्दी रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes: नए कोड से अनलॉक करें एक्सक्लूसिव आइटम, फ्री में पाने बढ़िया मौका
यहां गरेना के लेटेस्ट रिडीम कोड की लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में EVO Vault इवेंट हुआ शुरू, MP40 Chromasonic प्रीमियम गन स्किन पाएं मुफ्त
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फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड्स पाना बहुत सरल है। यहां कोड रिडीम करने का पूरा तरीका बताया गया है :
1. कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. आपकी स्क्रीन पर रिडीम बॉक्स आएगा।
4. उस बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
5. गेमिंग कोड दोबारा चेक करके सबमिट कीजिए।
6. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
7. 24 घंटे के अंदर आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।
अक्सर देखा गया कि जब गेमर्स कोड को रिडीम करते हैं, तो उन्हें स्क्रीन पर Error लिखा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड दूसरे रीजन का होता है या फिर समय पूरा होने की वजह से एक्सपायर हो चुका होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्री फायर मैक्स के कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की टाइम लिमिट फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप बेकार हो जाते हैं।
नोट :- गरेना के फ्री फायर मैक्स कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इनकी पुष्टि नहीं करता।
1. गेमिंग कोड कब रिलीज होते हैं ?
Ans. गरेना का गेमिंग कोड रोज रिलीज होते हैं।
2. फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या कितनी है ?
Ans. गेमिंग कोड 12 से 16 अंक के बीच होते हैं।
3. फ्री फायर मैक्स को भारतीय गेमर्स के लिए कब पेश किया गया था ?
Ans. गरेना ने फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया था।
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