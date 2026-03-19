Meta ने क्रिएटर्स को दिया पैसे कमाने का बड़ा ऑफर, Facebook पर करनी होंगी इतनी Reels पोस्ट

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 19, 2026, 12:20 PM (IST)
Meta ने कंटेंट बनाने वालों को अपनी तरफ लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ‘Creator Fast Track’ नाम का नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मतलब है कि अब Instagram, TikTok और YouTube के बड़े क्रिएटर्स को Facebook पर एक्टिव होने के लिए पैसे मिलेंगे। इस स्कीम में अगर किसी क्रिएटर के पास कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसे हर महीने करीब 1000 डॉलर (लगभग 80,000 रुपये) मिल सकते हैं। वहीं जिनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्हें हर महीने 3000 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) तक मिल सकते हैं, सीधी भाषा में समझें तो Meta चाहती है कि बड़े-बड़े क्रिएटर्स Facebook पर वीडियो और पोस्ट डालना शुरू करें, ताकि प्लेटफॉर्म फिर से ज्यादा पॉपुलर और एक्टिव बन सके।
इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि क्रिएटर्स को सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि Facebook पर ज्यादा रीच (Reach) भी दी जाएगी। कंपनी के अनुसार, यह गारंटीड पेमेंट केवल 3 महीने तक मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी क्रिएटर्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम और ऑडियंस रीच का फायदा मिलता रहेगा। Meta के प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट Yair Livne ने बताया कि कई क्रिएटर्स को नए प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करना मुश्किल लगता है, इसलिए यह प्रोग्राम उन्हें आसानी से Facebook पर लाने के लिए बनाया गया है। इससे क्रिएटर्स को नई ऑडियंस मिलेगी और उनकी कमाई के नए रास्ते खुलेंगे।
Meta पहले से ही क्रिएटर्स पर बड़ा निवेश कर रही है। कंपनी के मुताबिक, उसने साल 2025 में करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) क्रिएटर्स को दिए, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है। इस रकम का करीब 60% हिस्सा Reels कंटेंट पर खर्च हुआ, जबकि बाकी पैसा दूसरे फॉर्मेट्स में गया। Meta के CEO Mark Zuckerberg ने भी कहा था कि Facebook को फिर से ‘OG Facebook’ यानी पुराने वाले अंदाज में लाना उनका लक्ष्य है, जहां लोग ज्यादा ओरिजिनल और पर्सनल कंटेंट शेयर करें। इसी दिशा में कंपनी ने Friends Tab जैसे नए फीचर्स भी लॉन्च किए हैं।
Facebook पर क्रिएटर्स को जोड़ने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए क्रिएटर्स को 30 दिनों में कम से कम 15 Reels पोस्ट करनी होंगी, जो कम से कम 10 अलग-अलग दिनों में अपलोड की जाएंगी। कंटेंट एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन वह ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वह AI से बना हो या खुद बनाया गया हो। इसके अलावा क्रिएटर्स सब्सक्रिप्शन, टिप्स, ब्रांड डील्स और Facebook के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। Meta को उम्मीद है कि यह नया कदम Facebook को फिर से क्रिएटर्स का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना सकता है।
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