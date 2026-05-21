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Free Fire Max में Brisk Gallop Animation पाने का मौका, गेम में MOCO Store हुआ LIVE

Free Fire Max में Brisk Gallop Animation को रिवॉर्ड के तौर पर फ्री पाया जा सकता है। इस आइटम को आप गेम में MOCO Store के जरिए पा सकते हैं। यहां देखें बाकी रिवॉर्ड्स की लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: May 21, 2026, 05:59 PM (IST)

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Free Fire Max गेम में MOCO Store लाइव हो गया है। यह Arrival Animation मोको स्टोर है। इस स्टोर के जरिए प्लेयर्स को गेम के एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स फ्री पाने का मौका मिलता है। मोटो स्टोर के जरिए आपको ग्रैंड प्राइज व बोनस प्राइस की लिस्ट प्राप्त होती है, जिसमें से आप अपने पसंदीदा इन-गेम आइटम्स को लिए स्पिन करके अपना लक अजमा सकते हैं। फ्री फायर मैक्स में अक्सर लक रॉयल इवेंट लाइव होते रहते हैं। इन आइटम्स के तहत मिलने वाले आइटम्स को फ्री पाने के लिए आपको अपना लक अजमाना होता है। वहीं, लक अजमाने के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। डायमंड्स असली पैसों से खरीदे जाते हैं। news और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा MC Funk बंडल, Daily Special दे रहा मौका

Free Fire Max गेम में MOCO Store शुरू हो चुका है, जो कि 2 हफ्तों तक लाइव रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप 2 हफ्तों तक इस गेम में एंट्री ले सकते हैं और इन-गेम आइटम्स के लिए अपना लक अजमा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया मोको स्टोर में आपके सामने 2 प्राइज सेक्शन मौजूद होते हैं, जिसमें Grand Prize और Bonus Prize आदि शामिल है। इन दोनों ही सेक्शन से आपको 2 आइटम सिलेक्ट करने होते हैं, जिसके लिए आप अपना लक जरूर अजमाना चाहते हैं। जैसे ही आप दो आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो आपके सामने 6 आइटम्स की लिस्ट नजर आएगी। इस लिस्ट में आप उन आइटम्स के लिए स्पिन करेंगे। news और पढें: Free Fire Max Diamonds: नया Top-up इवेंट शुरू, 1000 डायमंड्स खरीदने पर मिलेंगे 2000 डायमंड्स, जानें कैसे

Spin की कीमत

MOCO Store इवेंट में कुल मिलाकर आप 6 स्पिन कर सकेंगे। पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरा स्पिन 59 डायमंड्स में आता है। चौथा स्पिन 99 डायमंड्स का है। पांचवा स्पिन 199 डायमंड्स का है। वहीं, छठा स्पिन 599 डायमंड्स का है। सभी आइटम्स को क्लेम करने के लिए आपको इतने डायमंड्स खर्च करने होंगे। news और पढें: Free Fire Max में Street Savvy Bundle पाने का मौका, Daily Special सेक्शन से हाफ रेट में करें Claim

रिवॉर्ड्स

1. Universal Ring Voucher

2. Bumblebee Loot Crate

3. Pickup Truck Fancy Ride

4. Brisk Gallop

5. Luck Royale Voucher

6. Gold Royale Voucher

इवेंट कैसे करें एक्सेस

1. इवेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले गेम में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. इसके बाद स्टोर सेक्शन पर जाएं।

3. यहां आपको MOCO Store का ऑप्शन दिख जाएगा।

4. इसके बाद आपको इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स मिल जाएगी।

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5. आप डायमंड्स खर्च करके रिवॉर्ड्स के लिए क्लेम कर सकते हैं।