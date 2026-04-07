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Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: आ गए नए गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Gun Skin और Loot Crate

Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: गरेना अपने खिलाड़ियों के लिए नए गेमिंग कोड लेकर आ गया है। इन कोड से गन स्किन जैसे आकर्षक आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 07, 2026, 08:32 AM (IST)

Free Fire Max (61)
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Free Fire Max Redeem Codes 7 April 2026: फ्री फायर मैक्स शानदार मोबाइल गेम है, जिसमें वेपन स्किन, लूट क्रेट, इमोट और बंडल जैसे ढेरों गेमिंग आइटम मिलते हैं, जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ दुश्मनों को नॉक आउट किया जा सकता है बल्कि आपके कैरेक्टर को यूनीक लुक भी मिलता है। इन सभी गेमिंग अनुभव बेहतर होता है। हालांकि, इन आइटम को अनलॉक करने के लिए गेम में मिलने वाले करेंसी डायमंड (Diamonds) का उपयोग करना पड़ता है। इसे खरीदने के लिए असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। news और पढें: Free Fire Max में On Vacation Bundle को हाफ रेट में पाएं, ऐसे करें क्लेम

ज्यादातर खिलाड़ी डायमंड की कमी के कारण गेम में मिलने वाले आइटम से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही गेमर्स के लिए रिडीम कोड लाए जाते हैं। इन खास कोड से गेमिंग आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। इन्हें रिडीम करने के लिए न तो डायमंड यूज करने पड़ते हैं न ही किसी तरह का टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 6 March 2026: आज फ्री गन स्किन और आउटफिट, जल्दी करें

Free Fire Max के एक्टिव रिडीम कोड

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। हम आपको यहां 7 अप्रैल 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिन्हें रिडीम करके आप फ्री में गन स्किन और लूट क्रेट जैसे आइटम अपने नाम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नए कोड की लिस्ट… news और पढें: Free Fire Max में Funny Ring इवेंट शुरू, Bubble Trouble Bundle मिल रहा फ्री

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ऐसे पाएं कोड से धांसू रिवॉर्ड्स

रिवॉर्ड्स अनलॉक करने के लिए नीचे आसान प्रोसेस बताया गया है, जिसे फॉलो करके कोड रिडीम किए जा सकते हैं :

1. गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट है, उसे ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोई भी कोड कॉपी करके पेस्ट कर करिए।
4. कोड चेक करें।
5. फिर सबमिट कर दीजिए।
6. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
7. 24 घंटे के भीतर गेमिंग रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

काम की बात : कई बार कोड रिडीम नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड की समय सीमा एक्सपायर हो चुकी होती है या कोड दूसरे रीजन के होते हैं। बता दें कि फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इनकी समय सीमा पहले से निर्धारित होती है।

नोट : गरेना के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता है।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की संख्या कितनी होती है ?
Ans. गरेना के गेमिंग कोड 16 अंक तक के होते हैं।

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2. रिडीम कोड को क्यों रिलीज किया जाता है ?
Ans. गरेना गेमिंग कोड को स्पेशली गेमर्स के लिए लाता है। इन कोड से फ्री आइटम पाने का मौका मिलता है। इनके इस्तेमाल से डायमंड भी बचते हैं।