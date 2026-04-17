Free Fire MAX Redeem Codes Today 17 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड्स पाने का शानदार मौका, ऐसे करें रिडीम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 17, 2026, 08:12 AM (IST)
Garena ने Free Fire MAX के लिए 17 अप्रैल 2026 के लेटेस्ट रिडीम कोड्स जारी कर दिए हैं। इस बैटल रॉयल गेम में जीतने का मजा तब और बढ़ जाता है, जब आपका कैरेक्टर स्टाइलिश आउटफिट और यूनिक गन स्किन्स के साथ नजर आता है, हालांकि इन खास आइटम्स को पाने के लिए आमतौर पर डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं, जो असली पैसे से खरीदे जाते हैं। ऐसे में Garena द्वारा जारी किए गए रिडीम कोड्स खिलाड़ियों को बिना पैसे खर्च किए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स पाने का मौका देते हैं। और पढें: Free Fire Max: नए गेमिंग कोड फ्री में दिलाएंगे पेट और आउटफिट, पाने के लिए ऐसे करें रिडीम
आज के रिडीम कोड्स 12 से 16 कैरेक्टर के अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होते हैं, जिन्हें गेम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिडीम किया जा सकता है। इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को गन स्किन्स, कैरेक्टर आउटफिट्स, इमोट्स, गोल्ड और कभी-कभी फ्री डायमंड्स भी मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि ये कोड्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए अगर कोई कोड ‘Expired’ या ‘Limit Reached’ दिखाता है, तो इसका मतलब है कि वह पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे GlooWall स्किन और Characters आज, पाने के लिए करें रिडीम
इन रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए आपको गेम के अंदर नहीं, बल्कि Garena की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले reward.ff.garena.com साइट पर विजिट करें और अपने गेम अकाउंट (Facebook, Google, X या Apple ID) से लॉगिन करें। इसके बाद दिए गए बॉक्स में रिडीम कोड डालें और ‘Confirm’ पर क्लिक करें। अगर कोड सही हुआ, तो आपके रिवॉर्ड्स 24 घंटे के अंदर आपके इन-गेम मेलबॉक्स में आ जाएंगे। ध्यान दें कि गेस्ट अकाउंट से लॉगिन करने वाले यूजर्स इन कोड्स को रिडीम नहीं कर सकते। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 14 April 2026: फ्री स्किन्स और डायमंड पाने का मौका, जल्दी करें
कई बार ऐसा होता है कि कोड डालने पर एरर आ जाता है, जिससे खिलाड़ी निराश हो जाते हैं। इसके पीछे मुख्य तीन कारण होते हैं…
रीजन लॉक
यूसेज लिमिट
एक्सपायरी
कुछ कोड्स केवल खास सर्वर (जैसे भारत) के लिए होते हैं, जबकि कुछ कोड्स की यूज करने की लिमिट तय होती है। इसके अलावा हर कोड की एक समय सीमा भी होती है, जिसके बाद वह काम नहीं करता।
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