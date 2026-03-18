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Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: फ्री में मिलेंगे इन-गेम आइटम आज, क्लेम करने के लिए रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड जारी हो गए हैं। इन कोड से बिना डायमंड के पेट और बंडल जैसे इन-गेम आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 08:42 AM (IST)

FREE FIRE MAX (56)
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Free Fire Max Redeem Codes 18 March 2026: Garena ने अपने खिलाड़ियों के लिए फ्रेश रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन कोड से प्रीमियम इन-गेम आइटम जैसे वेपन स्किन, लूट क्रेट, इमोट, बंडल, पेट आदि को बिना डायमंड के क्लेम किया जा सकता है। इनसे न सिर्फ गेमर्स को फ्री आइटम पाने का चांस मिलता है बल्कि उन का मन गेम से भी जुड़ा रहता है। news और पढें: Free Fire Max में Shinjuku Influencer Bundle पाएं आज, दोबारा नहीं मिलेगा मौका

Free Fire Max के रिडीम कोड यूनीक होते हैं। इन कोड को रोजाना जारी किया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक के बीच होती है। इनकी समय सीमा पहले से तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में Treasure Chest और Gold Royale वाउचर मिल रहा बिल्कुल फ्री, अभी करें क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes

यहां फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड बताए गए हैं। इन कोड से पेट और बंडल जैसे एक्सक्लूसिव आइटम फ्री में अनलॉक किए जा सकते हैं :- news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: आज के कोड फ्री में दे रहे वेपन और ग्लू वॉल स्किन! पाने के लिए ऐसे करें कोड रिडीम

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​FF4MTXQPFDZ9
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​FA3S7D5F1G9H
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​FU1I5O3P7A9S
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FFM4X2HQWCVK
4N8M2XL9R1G3
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​BR43FMAPYEZZ
​UPQ7X5NMJ64V
​S9QK2L6VP3MR
​FF6WN9QSFTHX

कैसे करें लेटेस्ट गेमिंग कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। हम आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने जा रहे हैं :

1. फ्री फायर मैक्स में फ्री रिवॉर्ड्स पाने के लिए गरेना की रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. फिर स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
4. कोड कंफर्म करें और सबमिट करिए।
5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।

ध्यान देने वाली बात

अगर गरेना का कोड रिडीम नहीं हो रहा है, तो समझ जाए कि कोड एक्सपायर हो चुका है या फिर गेमिंग कोड आपके रीजन का नहीं है। बता दें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं, इसलिए एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।

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नोट : गरेना के फ्री फायर मैक्स कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।