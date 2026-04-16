Free Fire Max में आज शानदार Country Fest Belle Bundle मिल रहा है। इस बंडल की कीमत गेम में 899 डायमंड्स है, जिसे आज आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस बंडल के साथ आप गेम में अपने कैरेक्टर को यूनिक लुक दे सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल यह एक फीमेल बंडल है जिसका इस्तेमाल फीमेल कैरेक्टर यूजर कर सकते हैं। सिर्फ बंडल ही नहीं बल्कि इस सेक्शन से आप Emote व वेपन लूट क्रेट को भी पा सकेंगे, वो भी आधी कीमत में। डेली स्पेशल फ्री फायर मैक्स गेम का एक स्टोर सेक्शन ही है, जहां से आप विभिन्न आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max: नए गेमिंग कोड फ्री में दिलाएंगे पेट और आउटफिट, पाने के लिए ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max के Daily Special सेक्शन की बात करें, तो यह एक यूनिक स्टोर है। इस स्टोर में मिलने वाले सभी आइटम्स पर गेम डेवलपर कंपनी 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर करती है। ऐसे में आप उन आइटम्स को आधी कीमत में खरीद सकते हैं। यदि किसी आइटम की कीमत 500 डायमंड्स है, तो वो आपको इस सेक्शन से 250 डायमंड्स में ही मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया Country Fest Belle Bundle को आज आप गेम में आधे दाम में खरीद सकते हैं। इस बंडल के साथ आपको आज और भी काफी कुछ मिलने वाला है। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Mono Charm Bundle, Mystery Shop इवेंट हुआ LIVE

Daily Special

1. Booyah और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 15 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे GlooWall स्किन और Characters आज, पाने के लिए करें रिडीम

Booyah की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे आप डेली स्पेशल से 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. BP S4 Token

BP S4 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जो कि आपको 5 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Country Fest Belle Bundle

Country Fest Belle Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको 449 डायमंड्स में मिल जाएगा।

4. Monster Truck Gnawing Rager

Monster Truck Gnawing Rager की कीमत 499 डायमंड्स है, जिसे आप 249 डायमंड्स में पा सकते हैं।

5. Summer Holidays (Head)

Summer Holidays (Head) की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि 199 डायमंड्स में मिलेगा।

6. Mystic Seeker Weapon Loot Crate

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Mystic Seeker Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको 20 डायमंड्स में मिलेगा।