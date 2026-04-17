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Anthropic का नया AI मॉडल लॉन्च, जानें क्या है Claude Opus 4.7 और क्यों है खास?

Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 4.7 लॉन्च किया है। यह आम लोगों के लिए काफी ताकतवर AI टूल है, जो कोडिंग, फोटो समझने और मुश्किल काम आसान करने में मदद करता है, साथ ही इसे ज्यादा सुरक्षित भी बनाया गया है ताकि गलत इस्तेमाल न हो। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 17, 2026, 10:34 AM (IST)

Anthropic

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Anthropic ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 4.7 लॉन्च कर दिया है, जो आम यूजर्स के लिए उपलब्ध सबसे पावरफुल मॉडल माना जा रहा है। यह लॉन्च उस समय हुआ है जब कंपनी ने हाल ही में अपने सबसे ताकतवर मॉडल Claude Mythos को केवल चुनिंदा कंपनियों तक सीमित रखा था। कंपनी के CEO Dario Amodei के नेतृत्व में तैयार किया गया यह मॉडल खासतौर पर कोडिंग, इमेज समझने और मुश्किल कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि Opus 4.7 पिछले वर्जन Opus 4.6 से कई मामलों में बड़ा अपग्रेड है, जिससे AI टेक्नोलॉजी में नई तेजी देखने को मिल सकती है। news और पढें: Claude Mythos: Anthropic ने नया AI मॉडल किया लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत

क्या-क्या कर सकता है Claude Opus 4.7

Claude Opus 4.7 को खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लंबे समय तक चलने वाले मुश्किल टास्क के लिए बेहतर बनाया गया है। यह मॉडल अब पहले से ज्यादा सटीक और लगातार बेहतर परिणाम दे सकता है। कंपनी के अनुसार, यह AI अब ऐसे कोडिंग टास्क भी संभाल सकता है जिनमें पहले इंसानों की निगरानी जरूरी होती थी। इसके अलावा यह यूजर के निर्देशों को ज्यादा अच्छे से समझता है और उसी हिसाब से जवाब देता है, हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि यह मॉडल Mythos जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन आम यूज के लिए इसे ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। news और पढें: AI ने खुद पकड़ लिया कि उसका टेस्ट हो रहा है, Anthropic के Claude Opus 4.6 ने किया सबको हैरान

इस नए मॉडल की सबसे खास बात

इस नए मॉडल की सबसे खास बात इसकी बेहतर विजुअल क्षमता है। Claude Opus 4.7 अब 2576 पिक्सल तक की हाई-रिजॉल्यूशन इमेज को प्रोसेस कर सकता है, जिससे यह मुश्किल स्क्रीनशॉट या ग्राफिक्स को भी आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा यह फाइनेंस जैसे ‘रियल-वर्ल्ड’ टास्क में भी ज्यादा गहराई से एनालिसिस कर सकता है, हालांकि इस मॉडल में ‘Thinking Tokens’ का कंजप्शन ज्यादा होता है, जिसके चलते कंपनी ने यूजर्स के लिए टोकन लिमिट भी बढ़ा दी है। Boris Cherny ने बताया कि यह बदलाव यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। news और पढें: Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6 AI मॉडल, भर-भर के मिलेंगे फायदे

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Claude Opus 4.7 और Claude Mythos

जहां एक ओर Claude Opus 4.7 को आम यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, वहीं Claude Mythos को साइबर सिक्योरिटी कारणों से सीमित रखा गया है। कंपनी का मानना है कि Mythos इतना ताकतवर है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए इसे केवल Microsoft, Google और Amazon जैसी चुनिंदा कंपनियों को ही दिया गया है, दूसरी तरफ Opus 4.7 में सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह हाई-रिस्क साइबर रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकता है। यह मॉडल अब Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI और Microsoft Foundry जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और इसकी कीमत पहले जैसी ही रखी गई है।