Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Shadowthorn Hitman बंडल, ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max खेलने वालों के लिए आज की खबर बेहद खास है। गेम में अल्ट्रा प्रीमियम Shadowthorn Hitman बंडल मिल रहा है, जिसे बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। यह खास आइटम डेली स्पेशल में मिल रहा है। यह गरेना का स्पेशल स्टोर है। इसमें गेमिंग आइटम मिलते हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। इस स्टोर से एक्सक्लूसिव आइटम पाए जा सकते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत भी होती है।

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। यह खास स्टोर रोज अपडेट होता है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम्स को हाफ रेट में क्लेम किया जा सकता है। अगर आप गेमिंग आइटम खरीदना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए है। आइए नीचे जानते हैं खास स्टोर में मिलने वाले आइटम और उनकी कीमत…

और पढें: Free Fire Max में Infernal Draco के साथ मिल रही Evil Howler गन स्किन, ऐसे करें अनलॉक

BP S1 Token Crate की असली कीमत 10 डायमंड है, लेकिन इसे डेली स्पेशल से 5 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। Shadowthorn Hitman बंडल को डेली स्पेशल से 1199 डायमंड की बजाय 599 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है। Summer Holiday (Pant) डेली स्पेशल में 199 डायमंड में मिल रही है। इसकी इसकी असली कीमत 399 डायमंड है। Pet Skin: Purple Zasil को डेली स्पेशल में 199 डायमंड की जगह 99 डायमंड में अवेलेबल किया गया है। Carnival Carnage वेपन लूट क्रेट डेली स्पेशल में 40 डायमंड की जगह 20 डायमंड में मौजूद है। Gloo Wall-Ferocious Ink 199 डायमंड में मिल रही है। इसकी ओरिजनल कीमत 399 डायमंड है।

ऐसे करें स्टोर एक्सेस

अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।

गेम ओपन कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाएं।

यहां आपको डेली स्पेशल टैब दिखाई देगा, उस पर टैप करिए।

अब आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन हो जाएगा।

यहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।

काम की बात

फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल से जल्द से जल्द आइटम खरीदना पड़ता है, क्योंकि यह स्टोर रोजाना अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं।