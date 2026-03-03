Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Shadowthorn Hitman बंडल, ऐसे करें क्लेम

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 03, 2026, 04:59 PM (IST)
Free Fire Max खेलने वालों के लिए आज की खबर बेहद खास है। गेम में अल्ट्रा प्रीमियम Shadowthorn Hitman बंडल मिल रहा है, जिसे बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। यह खास आइटम डेली स्पेशल में मिल रहा है। यह गरेना का स्पेशल स्टोर है। इसमें गेमिंग आइटम मिलते हैं, जिन्हें बहुत सस्ते में क्लेम किया जा सकता है। इस स्टोर से एक्सक्लूसिव आइटम पाए जा सकते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत भी होती है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 3 March 2026: आज मुफ्त में मिल रहे प्रीमियम आइटम, जल्दी करें
फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। यह खास स्टोर रोज अपडेट होता है। इसमें मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इससे आइटम्स को हाफ रेट में क्लेम किया जा सकता है। अगर आप गेमिंग आइटम खरीदना चाहते हैं, तो डेली स्पेशल आपके लिए है। आइए नीचे जानते हैं खास स्टोर में मिलने वाले आइटम और उनकी कीमत…

फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल से जल्द से जल्द आइटम खरीदना पड़ता है, क्योंकि यह स्टोर रोजाना अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं।
