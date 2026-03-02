Free Fire Max Redeem Codes Today 2 March 2026: प्लेयर्स पर फ्री रिवॉर्ड्स की बरसात, क्लेम करने का बढ़िया मौका

Free Fire Max Redeem Codes Today 2 March 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए स्पेशल गेमिंग कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के वेपन स्किन, ग्लू वॉल, लूट क्रेट और इमोट जैसे जबरदस्त आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। इन कोड के उपयोग से गेमिंग करेंसी Diamond की बचत होती है। साथ ही, गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 1 March 2026: मुफ्त Diamonds-Skin-Bundle पाएं, आ गए नए रिडीम कोड्स

अगर आप फ्री फायर मैक्स खिलाड़ी हैं और फ्री रिवॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं, तो 2 मार्च के रिडीम कोड आपके लिए हैं। आइए नीचे देखते हैं लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट और जानते हैं कोड रिडीम करने का पूरा प्रोसेस…

Free Fire Max Redeem Codes New

नए गेमिंग कोड बताने से पहले आपको बता दें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनसे किसी भी आइटम को अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि, इनका उपयोग केवल 1 बार किया जा सकता है।

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FJAAT3ZREM45

FFN9Y8KY4Z89

HZ2RM8W9YPT7

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

XZJZE25WFEJJ

FFCMCP5J9SS3

RD3TZKWME65

ZRWJ4N8VX56

FF9MU31CXKRG

FE2R8T6Y4U1I

FQ9W2E1R7T5Y

K9QP6K2MNL8V

V3QJ1M9KRP7V

D8MJ4Q6LVK2R

B3G7A22TWDR7

WD4XJ7WQZ42A

FFMCB7XLVNC

FFWV2YNQFV9S

F7F9A3B2K6G8

EYH2W3XK8UPG

FF7MUY4MEGSC

U8547JGJH5MG

VNY3MQWNKEGU

ZZATXR24QFS8

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

ऐसे करें आज के लेटेस्ट गेमिंग कोड रिडीम

1. अपने सिस्टम पर गरेना की आधिकारिक रिडेम्प्शन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आज का कोड दर्ज कर दीजिए।

4. गेमिंग कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।

6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।

काम की बात

यदि फ्री फायर मैक्स का गेमिंग कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरेना अपने प्लेयर्स के लिए हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।