Free Fire Max Redeem Codes Today 2 March 2026: प्लेयर्स पर फ्री रिवॉर्ड्स की बरसात, क्लेम करने का बढ़िया मौका

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 02, 2026, 08:50 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 2 March 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए स्पेशल गेमिंग कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से बिना डायमंड के वेपन स्किन, ग्लू वॉल, लूट क्रेट और इमोट जैसे जबरदस्त आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। इन कोड के उपयोग से गेमिंग करेंसी Diamond की बचत होती है। साथ ही, गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 1 March 2026: मुफ्त Diamonds-Skin-Bundle पाएं, आ गए नए रिडीम कोड्स
अगर आप फ्री फायर मैक्स खिलाड़ी हैं और फ्री रिवॉर्ड्स अपने नाम करना चाहते हैं, तो 2 मार्च के रिडीम कोड आपके लिए हैं। आइए नीचे देखते हैं लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट और जानते हैं कोड रिडीम करने का पूरा प्रोसेस… और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 28 February 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं प्रीमियम गन स्किन और बंडल, ऐसे करें क्लेम
नए गेमिंग कोड बताने से पहले आपको बता दें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनसे किसी भी आइटम को अनलॉक किया जा सकता है। हालांकि, इनका उपयोग केवल 1 बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 27 February 2026: आज फ्री रिवॉर्ड की बारिश, कोड तुरंत करें क्लेम
H8YC4TN6VKQ9
FF6YH3BFD7VT
B1RK7C5ZL8YT
4ST1ZTBZBRP9
BR43FMAPYEZZ
UPQ7X5NMJ64V
S9QK2L6VP3MR
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
FJAAT3ZREM45
FFN9Y8KY4Z89
HZ2RM8W9YPT7
FZ5X1C7V9B2N
FT4E9Y5U1I3O
FP9O1I5U3Y2T
FM6N1B8V3C4X
FA3S7D5F1G9H
XZJZE25WFEJJ
FFCMCP5J9SS3
RD3TZKWME65
ZRWJ4N8VX56
FF9MU31CXKRG
FE2R8T6Y4U1I
FQ9W2E1R7T5Y
K9QP6K2MNL8V
V3QJ1M9KRP7V
D8MJ4Q6LVK2R
B3G7A22TWDR7
WD4XJ7WQZ42A
FFMCB7XLVNC
FFWV2YNQFV9S
F7F9A3B2K6G8
EYH2W3XK8UPG
FF7MUY4MEGSC
U8547JGJH5MG
VNY3MQWNKEGU
ZZATXR24QFS8
FK3J9H5G1F7D
FU1I5O3P7A9S
1. अपने सिस्टम पर गरेना की आधिकारिक रिडेम्प्शन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आज का कोड दर्ज कर दीजिए।
4. गेमिंग कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।
5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
6. 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा।
यदि फ्री फायर मैक्स का गेमिंग कोड रिडीम नहीं होता है, तो समझ जाएं कि कोड आपके रीजन का नहीं है या फिर उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरेना अपने प्लेयर्स के लिए हर रीजन में अलग कोड रिलीज करता है। इन कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड खुद ब खुद एक्सपायर हो जाते हैं।
