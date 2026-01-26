Written By Manisha

Free Fire Max redeem codes Today 26 January 2026: फ्री फायर मैक्स में आज के रिडीम कोड्स की एंट्री हो गई है। इन कोड्स के जरिए आप ढेर सारे इन-गेम आइटम्स को बिल्कुल फ्री में पा सकेंगे। फ्री रिवॉर्ड्स मिलने की वजह से हर फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स इन कोड्स का डेली बेसब्री से इंतजार करते हैं। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है, जिसमें गेम के मैदान में दुश्मन के वार से बचते हुए दुश्मनों को खत्म करना होता है। जितने ज्यादा दुश्मनों को आपने गेम में मारा होगा, उतना ही बड़ा स्कोर आपका गेम में बनेगा।

जैसे कि हमने बताया Free Fire Max में दुश्मनों को मारने के लिए आपको कई हथियारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आप गेम के अंदर से ही पा सकते हैं। इसके अलावा, कई नए व लेटेस्ट इन-गेम आइटम्स को गेम डेवलपर कंपनी स्टोर में पेश करती है, जिन्हें पैसे देकर खरीदा जाता है। अगर आप गेम में पैसे लगाना पसंद नहीं करते, तो रिडीम कोड्स आपके लिए ऐसे लेटेस्ट आइटम्स को पाने का सुनहरा जरिया है। कोड्स को रिडीम करके आप ऐसे आइटम्स को फ्री पा सकते हैं। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं, जिसमें नंबर व अल्फाबेट्स शामिल होते हैं। ये कोड्स सिर्फ 12 घंटे के लिए ही लाइव रहते हैं। इसके अलावा, भारतीय यूजर्स सिर्फ भारतीय सर्वर पर जारी कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes January 26

FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​4ST1ZTBE2RP9

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FF7MUY4ME6SC

​U8S47JGJH5MG

​VNY3MQWNKEGU

​ZZATXB24QES8

​UPQ7X5NMJ64V

​H8YC4TN6VKQ9

​FJ6AT3ZREM45

​FFN9Y6XY4Z89

​MN3XK4TY9EP1

​FFIC33NTEUKA

​HFNSJ6W74Z48

​TFX9J3Z2RP64

​WD2ATK3ZEA55

​D6F8G1L3M7R9XKY

​Y9X5K1H4C6P2W3TN

​FF9MJ31CXKRG

​FFW2Y7NQFV9S

​FFICMCPSBN9CU

​FFMCF8XLVNKC

​FFMC2SJLKXSB

​FFML9KGFS5LM

​FFPLZJUDKPTJ

​FFGYBGD8H1H4

​XZJZE25WEFJJ

​FFCMCPSJ99S3

​RD3TZK7WME65

​ZRW3J4N8VX56

How to Redeem Free Fire Max Codes

1. कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होता है।

2. इस साइट पर जाकर अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन कर लें।

3. साइट ओपन हो जाने के बाद आपको सामने एक बॉक्स दिखेगा।

4. यहां आपको ऊपर दिए कोड्स एक-एक करके कॉपी-पेस्ट करने होंगे।

5. इसके बाद कोड कंफर्म करके सबमिट कर दे। इस तरह आप अपने कोड्स को रिडीम कर सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।