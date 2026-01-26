Published By: Manisha | Published: Jan 26, 2026, 09:28 AM (IST)
Free Fire Max redeem codes Today 26 January 2026: फ्री फायर मैक्स में आज के रिडीम कोड्स की एंट्री हो गई है। इन कोड्स के जरिए आप ढेर सारे इन-गेम आइटम्स को बिल्कुल फ्री में पा सकेंगे। फ्री रिवॉर्ड्स मिलने की वजह से हर फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स इन कोड्स का डेली बेसब्री से इंतजार करते हैं। फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है, जिसमें गेम के मैदान में दुश्मन के वार से बचते हुए दुश्मनों को खत्म करना होता है। जितने ज्यादा दुश्मनों को आपने गेम में मारा होगा, उतना ही बड़ा स्कोर आपका गेम में बनेगा। और पढें: Free Fire Max में Ryomen Sukuna Bundle मिल रहा फ्री, Sukuna Ring इवेंट से करें Claim
जैसे कि हमने बताया Free Fire Max में दुश्मनों को मारने के लिए आपको कई हथियारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आप गेम के अंदर से ही पा सकते हैं। इसके अलावा, कई नए व लेटेस्ट इन-गेम आइटम्स को गेम डेवलपर कंपनी स्टोर में पेश करती है, जिन्हें पैसे देकर खरीदा जाता है। अगर आप गेम में पैसे लगाना पसंद नहीं करते, तो रिडीम कोड्स आपके लिए ऐसे लेटेस्ट आइटम्स को पाने का सुनहरा जरिया है। कोड्स को रिडीम करके आप ऐसे आइटम्स को फ्री पा सकते हैं। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट के होते हैं, जिसमें नंबर व अल्फाबेट्स शामिल होते हैं। ये कोड्स सिर्फ 12 घंटे के लिए ही लाइव रहते हैं। इसके अलावा, भारतीय यूजर्स सिर्फ भारतीय सर्वर पर जारी कोड्स का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां देखें आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में फ्री Emote और Pets Skin पाने का मौका, आ गए आज के रिडीम कोड्स
FFPLUFBVSLOT और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 24 January 2026: मुफ्त में पाएं गोल्ड कॉइन और डायमंड्स, जल्दी करें
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
3IBBMSL7AK8G
B3G7A22TWDR7X
4ST1ZTBE2RP9
6KWMFJVMQQYG
EYH2W3XK8UPG
FF7MUY4ME6SC
U8S47JGJH5MG
VNY3MQWNKEGU
ZZATXB24QES8
UPQ7X5NMJ64V
H8YC4TN6VKQ9
FJ6AT3ZREM45
FFN9Y6XY4Z89
MN3XK4TY9EP1
FFIC33NTEUKA
HFNSJ6W74Z48
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
D6F8G1L3M7R9XKY
Y9X5K1H4C6P2W3TN
FF9MJ31CXKRG
FFW2Y7NQFV9S
FFICMCPSBN9CU
FFMCF8XLVNKC
FFMC2SJLKXSB
FFML9KGFS5LM
FFPLZJUDKPTJ
FFGYBGD8H1H4
XZJZE25WEFJJ
FFCMCPSJ99S3
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
1. कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होता है।
2. इस साइट पर जाकर अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन कर लें।
3. साइट ओपन हो जाने के बाद आपको सामने एक बॉक्स दिखेगा।
4. यहां आपको ऊपर दिए कोड्स एक-एक करके कॉपी-पेस्ट करने होंगे।
5. इसके बाद कोड कंफर्म करके सबमिट कर दे। इस तरह आप अपने कोड्स को रिडीम कर सकेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information