Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री में मिल रहे Emote-Diamond और Pet आज, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max Redeem Codes Today: फ्री फायर मैक्स सबसे ज्यादा खेले जाने वाला थर्ड-पर्सन शूटिंग मोबाइल गेम है। इसके जबरदस्त ग्राफिक्स और गेमप्ले से गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इसमें मिलने वाली व्हीकल-ग्लूवॉल-गन स्किन, पेट, कैरेक्टर, बंडल, इमोट, लूट क्रेट और आउटफिट जैसे आइटम मिलते हैं। इनसे मैच में जीत मिलने के साथ अलग पहचान मिलती है। इन गेमिंग आइटम को अनलॉक करने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि, इस करेंसी को खरीदने के लिए असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण अधिकतर गेमर्स आइटम्स खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। और पढें: Free Fire Max OB52 Update: Thorny Desire Bundle से लेकर Foxlight Phantom Bundle तक गेम में ये 3 शानदार बंडल्स की एंट्री

ऐसे प्लेयर्स के लिए गेम डेवलपर Garena रोज रिडीम कोड जारी करता है। इन कोड से गेम में मिलने वाले गेमिंग आइटम्स को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 12 से 16 अंक के बीच है और इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max OB52 Update आने के बाद लाइव हुआ नया इवेंट, 3000 Gold और बैनर मिल रहा फ्री

Free Fire Max Redeem Codes (15 January 2026)

इस गेमिंग खबर में Free Fire Max के आज यानी 15 जनवरी 2026 के कोड बताए गए हैं। इन स्पेशल कोड से इमोट, डायमंड और पेट जैसे क्लासी आइटम्स रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं नए कोड की पूरी लिस्ट… और पढें: Free Fire Max OB52 Update हुआ लाइव, Neon City के साथ मिलेगा Morse कैरेक्टर, ऐसे करें डाउनलोड

FFTILM659TYL

FFML9KGFS5LM

FFPLZJUDKPTJ

FFGYBGD8H1H4

XZJZE25WEFJJ

FFCMCPSJ99S3

FF9MJ31CXKRG

UVX9PYZV54AC

FF2VC3DENRF5

FFCO8BS5JW2D

FF10JA1YZNYN

FF11DAKX4WHV

FF119MB3PFA5

FF11NJN5YS3E

FF1164XNJZ2V

FFICJGW9NKYT

FFPLOJEUFHSI

कोड रिडीम करने से पहले जाने यह अहम बात

गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इन कोड की समय सीमा तय होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप बेकार हो जाते हैं। इन दो वजहों से कोड रिडीम करने पर कई Error आता है।

कैसे करें लेटेस्ट Code रिडीम ?

1. गेमिंग कोड रिडीम करने के लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप या फोन पर गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।

3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड पेस्ट कर दीजिए।

4. कोड दर्ज करने के बाद एक बार कंफर्म करें।

5. फिर उस कोड को सबमिट कर दें।

6. इसके बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

Free Fire Max की डिटेल

फ्री फायर मैक्स गरेना का पॉपुलर गेम है। इस मल्टीप्लेयर गेम में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है। इसे गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस गेम को 2021 में लॉन्च फ्री फायर के बैन होने के बाद लॉन्च किया गया। यह फ्री फायर का इंडियन वर्जन है।

Trending Now

नोट : फ्री फायर मैक्स के कोड ऑनलाइन सामने आते हैं। टेक वेबसाइट Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करती।