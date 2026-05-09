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Jio-Airtel के इन प्लान में Amazon Prime और Sony Liv मिला रहा बिल्कुल Free, अभी करें रिचार्ज

अगर आपको Amazon Prime और Sony Liv पर लेटेस्ट सीरीज देखना पसंद है, लेकिन सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां Jio और Airtel के कुछ प्रीपेड प्लान के बारे में बताया गया है। इनमें कॉलिंग के साथ-साथ डेटा और ओटीटी ऐप की फ्री मेंबरशिप दी जा रही है।

Published By: Ajay Verma | Published: May 09, 2026, 09:12 AM (IST)

AIRTEL (10)
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Jio Airtel OTT Subscription Plan: Amazon Prime और Sony Liv पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिनपर हर जेनर की वेब सीरीज और मूवी उपलब्ध हैं। इन्हें देखने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ता है। इस वजह से ज्यादातर लोग प्लान खरीदने से पहले सौ बार सोचते हैं। हालांकि, टेलीकॉम बाजार में जियो और एयरटेल के पास ऐसे रिचार्ज प्लान हैं, जिनमें ओटीटी ऐप का एक्सेस मुफ्त में दिया जा रहा है। news और पढें: Airtel का सबसे सस्ता Cricket Streaming पैक, कीमत मात्र 48 रुपये, IPL लवर्स की मौज

इन प्लान को रिचार्ज करने से आपको एक ही जगह कॉलिंग और डेटा के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री में मिलेगा। इससे आप लेटेस्ट शो व फिल्म मुफ्त में देख पाएंगे। इसके लिए अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं खास प्लान और उनमें मिलने वाले बेनेफिट के बारे में… news और पढें: Airtel का खास प्लान, सालभर रोज मिलेगा 2GB डेटा

Jio का 1049 रुपये वाला प्लान

Detail Benefits
Daily Data 2GB
Calling Unlimited Calling
OTT Sony LIV, ZEE5
Validity 84 Days

टेलीकॉम कंपनी जियो इस प्रीपेड प्लान में रोज 2GB डेटा और 100 SMS दे रही है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, जिससे घंटों दूसरे नेटवर्क पर बात की जा सकती है। इसमें Sony LIV और ZEE5 का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। इसमें कंपनी का स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है, जिसके तहत नए यूजर को 3 महीने के लिए JioHotstar की मेंबरशिप मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा, 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगी। इस प्लान की वैधता 84 दिन की है।

Jio

949 रुपये वाले प्लान में भी ऊपर वाले प्लान की तरह डेली 2GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें असीमित वॉइस कॉलिंग दी जा रही है। साथ ही, रोज 100 SMS मिल रहे हैं। मनोरंजन के लिए प्लान के साथ JioHotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 84 दिन है।

Airtel का 1199 रुपये वाला प्लान

Detail Benefits
Daily Data 2.5GB
Calling Unlimited Calling
OTT Amazon Prime Lite, Sony Liv
Validity 84 Days

एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान में इंटरनेट के लिए डेली 2.5GB दिया जा रहा है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है, लेकिन इसमें SMS की सुविधा नहीं मिल रही है। एडिशनल बेनेफिट के तौर पर प्रीपेड प्लान के साथ Amazon Prime Lite व Sony Liv की मेंबरशिप बिना किसी चार्ज के मिल रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुफ्त में किया जा सकता है। इस प्लान की समय सीमा 84 दिन की है।

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979 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 2GB 5G डेटा दिया जा रहा है। इसमें भी SMS नहीं दिए जा रहे हैं, मगर दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें Sony Liv और Airtel Xstream मुफ्त में मिल रहा है। इसकी वैधता 84 दिन की है।