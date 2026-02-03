comscore

Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री Diamonds पाने का मौका, आ गए नए रिडीम कोड्स

Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड आ चुके हैं। इन कोड से आज स्किन, इमोट और बंडल जैसे ढेरों रिवॉर्ड्स मुफ्त में पाए जा सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Feb 03, 2026, 09:02 AM (IST)

free fire max (69)
Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों को ध्यान में रखकर आज यानी 3 फरवरी 2026 के रिडीम कोड जारी कर दिए गए हैं। इन स्पेशल गेमिंग कोड से बिना डायमंड के जबरदस्त आइटम्स जैसे स्किन, बंडल, इमोट, आउटफिट, लूट क्रेट, पेट, कैरेक्टर आदि रिवॉर्ड्स के रूप में पाए जा सकते हैं। इन कोड से न केवल गेम में असली पैसों से आने वाले डायमंड बचते हैं बल्कि गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है। गेमर्स का इंटरेस्ट भी गेम के प्रति बना रहता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 2 February 2026: डायमंड से लेकर गोल्ड कॉइन तक आज मिलेंगे भर-भर के रिवॉर्ड्स

आप Free Fire Max खेलते हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। आज के रिडीम कोड आ गए हैं। इन कोड से छप्परफाड़ गेमिंग आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। बता दें कि ये कोड पूरी तरह से फ्री होते हैं। यानी कि किसी भी आइटम को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड को नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। हालांकि, इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes February 1: आ गए रिडीम कोड्स, Diamonds-Gun Skin पाएं फ्री

आज के कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि गरेना के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का टाइम पहले से तय होता है। इस समय के खत्म होते ही कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes Today

फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड की लिस्ट नीचे दी गई है। यहां बताए गए कोड रिडीम करके बंपर रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं।

कोड की लिस्ट

​FU1I5O3P7A9S4D2F

​F7F9A3B2K6G8H1L5

​FT4E9Y5U1I3O2P6A

​FJI4GFE45TG56HG5

​FP9O1I5U3Y2T8R4E

​FR2D7G5T1Y8H6J4K

​FQ9W2E1R7T5Y3U6I

​FK3J9H5G1F7D2S4A

​FM6N1B8V3C4X7Z9L

​FL2K6J4H8G5F3D7S

​FZ5X1C7V9B2N6M3Q

​FA3S7D5F1G9H6J4K

​FE2R8T6Y4U1I5O7P

​FFR4G3HM5YJN

​FF6YH3BFD7VT

​FF2VC3DENRF5

​FF7TRD2SQA9F

​FF8HG3JK5L0P

​FF5B6YUHBVF3

​FFR3GT5YJH76

​FFK7XC8P0N3M

​FF1V2CB34ERT

​FFB2GH3KJL56

​VNY3MQWNKEGU

​U8S47JGJH5MG

​FFIC33NTEUKA

​ZZATXB24QES8

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​4ST1ZTBE2RP9

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FF7MUY4ME6SC

​UPQ7X5NMJ64V

​H8YC4TN6VKQ9

कैसे करें कोड रिडीम ?

आपको गेमिंग कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पूरा तरीका बताया गया है :-

फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम इस्तेमाल करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसइट को ओपन कर लीजिए।
इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
कोड कंफर्म करें।
फिर सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
24 घंटे के अंदर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में आकर जुड़ जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।

नोट : फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स को भारत में कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. गरेना ने साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को भारत में लॉन्च किया था। इस गेम को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड करके फोन में खेला जा सकता है।

2. फ्री फायर मैक्स के कोड क्यों रिलीज होते हैं ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड से गेमर्स को को मुफ्त में प्रीमियम आइटम मिलते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।