Published By: Manisha | Published: Feb 03, 2026, 09:02 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 3 February 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों को ध्यान में रखकर आज यानी 3 फरवरी 2026 के रिडीम कोड जारी कर दिए गए हैं। इन स्पेशल गेमिंग कोड से बिना डायमंड के जबरदस्त आइटम्स जैसे स्किन, बंडल, इमोट, आउटफिट, लूट क्रेट, पेट, कैरेक्टर आदि रिवॉर्ड्स के रूप में पाए जा सकते हैं। इन कोड से न केवल गेम में असली पैसों से आने वाले डायमंड बचते हैं बल्कि गेमिंग अनुभव भी बेहतर होता है। गेमर्स का इंटरेस्ट भी गेम के प्रति बना रहता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 2 February 2026: डायमंड से लेकर गोल्ड कॉइन तक आज मिलेंगे भर-भर के रिवॉर्ड्स
आप Free Fire Max खेलते हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। आज के रिडीम कोड आ गए हैं। इन कोड से छप्परफाड़ गेमिंग आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। बता दें कि ये कोड पूरी तरह से फ्री होते हैं। यानी कि किसी भी आइटम को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन कोड को नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर तैयार किया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। हालांकि, इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes February 1: आ गए रिडीम कोड्स, Diamonds-Gun Skin पाएं फ्री
आज के कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि गरेना के रिडीम कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस वजह से एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का टाइम पहले से तय होता है। इस समय के खत्म होते ही कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम
फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड की लिस्ट नीचे दी गई है। यहां बताए गए कोड रिडीम करके बंपर रिवॉर्ड्स पाए जा सकते हैं।
कोड की लिस्ट
FU1I5O3P7A9S4D2F
F7F9A3B2K6G8H1L5
FT4E9Y5U1I3O2P6A
FJI4GFE45TG56HG5
FP9O1I5U3Y2T8R4E
FR2D7G5T1Y8H6J4K
FQ9W2E1R7T5Y3U6I
FK3J9H5G1F7D2S4A
FM6N1B8V3C4X7Z9L
FL2K6J4H8G5F3D7S
FZ5X1C7V9B2N6M3Q
FA3S7D5F1G9H6J4K
FE2R8T6Y4U1I5O7P
FFR4G3HM5YJN
FF6YH3BFD7VT
FF2VC3DENRF5
FF7TRD2SQA9F
FF8HG3JK5L0P
FF5B6YUHBVF3
FFR3GT5YJH76
FFK7XC8P0N3M
FF1V2CB34ERT
FFB2GH3KJL56
VNY3MQWNKEGU
U8S47JGJH5MG
FFIC33NTEUKA
ZZATXB24QES8
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
3IBBMSL7AK8G
B3G7A22TWDR7X
4ST1ZTBE2RP9
6KWMFJVMQQYG
EYH2W3XK8UPG
FF7MUY4ME6SC
UPQ7X5NMJ64V
H8YC4TN6VKQ9
आपको गेमिंग कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पूरा तरीका बताया गया है :-
फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम इस्तेमाल करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसइट को ओपन कर लीजिए।
इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए।
कोड कंफर्म करें।
फिर सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
24 घंटे के अंदर रिवॉर्ड आपके अकाउंट में आकर जुड़ जाएगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।
नोट : फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
1. फ्री फायर मैक्स को भारत में कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. गरेना ने साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को भारत में लॉन्च किया था। इस गेम को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड करके फोन में खेला जा सकता है।
2. फ्री फायर मैक्स के कोड क्यों रिलीज होते हैं ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड को गेमर्स के लिए लाया जाता है। इन कोड से गेमर्स को को मुफ्त में प्रीमियम आइटम मिलते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।
