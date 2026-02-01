Free Fire Max में Mystery shop इवेंट शुरू हो गया है। इस मिस्ट्री शॉप के तहत गेम डेवलपर कंपनी आपको कई साले नए एक्सक्लूसिव इन-गेम आइटम्स तगड़े डिस्काउंट में खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है। इस इवेंट में एंट्री लेने से पहले आपके सामने एक व्हिल चलता है, जिसे रोकने के बाद आपके सामने एक नंबर आता है। उस नंबर के हिसाब से इस मिस्ट्री शॉप में उतना डिस्काउंट ऑफर आपको मिलता है। यदि किसी आपके सामने 90 नंबर आता है, तो आपको इन शॉप में मिलने वाले आइटम्स पर 90 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। यहां जानें इस इवेंट से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes February 1: आ गए रिडीम कोड्स, Diamonds-Gun Skin पाएं फ्री

Free Fire Max में Mystery shop में आपको Nobara Kugisaki Bundle को तगड़े डिस्काउंट में खरीदने का मौका मिल रहा है। अगर आपके सामने 90 नंबर आया है, तो आप इस बंडल को 90 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे। यह इवेंट गेम में 4 दिन तक लाइव रहने वाला है। जब हमने इस शॉप में व्हिल स्टॉप किया, तो हमारे सामने 57 नंबर आया। इसका मतलब यह है कि हमे इस स्टोर में मिलने वाले आइटम्स पर 57 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। Nobara Kugisaki Bundle की कीमत 1499 डायमंड्स है, जिसे आप 57 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर के बाद 644 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

रिवॉर्ड्स

1. Nobara Kugisaki Bundle

2. Nobara Kugisak Voice Pack

3. Universal Ring Voucher

4. Sim High Bundle

5. Mechanic Masterplan Bundle

6. English Uniform Bundle (Female)

7. Stomping Foot

8. Dab

9. Choco Booster Gall wall

10. Clown Nose

11. Winter Petal

12. Inner Evil (Facepaint)

13. Sports Car Anchor Waves

Mystery shop कैसे करें एक्सेस

1. सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

2. यहां आपको टॉप पर ही Mystery shop इवेंट का बैनर दिखेगा।

3. इस बैनर पर क्लिक करते ही आपके सामने व्हिल चलने लगेगी।

4. इस व्हिल को स्टॉप करते ही आपके सामने एक नंबर आएगा।

5. इस नंबर पर क्लिक करके आप उतना डिस्काउंट गेम में मिलने वाले आइटम्स पर पा सकेंगे।