Free Fire MAX Redeem Codes February 1 2026: फ्री फायर मैक्स भारत का पॉपुलर मोबाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में आपको दुश्मनों के वार से बचकर दुश्मनों को खत्म करना होता है। जितने ज्यादा दुश्मनों को गेम में उड़ाया उतने ज्यादा स्कोर आपके गेम में बनते हैं। हर कोई अपने दोस्तों से ज्यादा स्कोर पाना चाहता है। अगर आप भी गेम में अपना स्कोर टॉप पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको गेम के कई विभिन्न इन-गेम आइटम्स को खरीदना होगा। इन आइटम्स को खरीदने के लिए यूं तो असली पैसे देने होते हैं, लेकिन कई प्लेयर गेम में पैसे नहीं लगाना चाहते। उन्हीं प्लेयर्स के लिए बने हैं रिडीम कोड्स।

Garena Free Fire MAX में 12 से 16 डिजिट के रिडीम कोड्स आते हैं। इन कोड्स में आपको नंबर व अल्फाबेट्स मिलेंगे, जिन्हें रिडीम करके आप गेम में काफी सारे इन-गेम आइटम्स को फ्री पा सकेंगे। ऐसे में आपकी झोली में काफी सारे आइटम्स शामिल हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप गेम में दुश्मनों को मारने व उनसे बचने के लिए कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन आइटम्स को पाने के लिए आपको 1 भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड्स रिडीम करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखें। ये कोड्स कुछ ही समय के लिए लाइव होते हैं, ऐसे में जल्द से जल्द इन्हें रिडीम कर लें। साथ ही भारतीय प्लेयर सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए जारी कोड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां देखें 1 फरवरी 2026 के लिए जारी कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes February 1

​XZJZE25WEFJJ

​FFCMCPSJ99S3

​FFGYBGD8H1H4

​FF7MUY4ME6SC

​BR43FMAPYEZZ

​ZZZ76NT3PDSH

​FFPURTQPFDZ9

​4ST1ZTBZBRP9

​FF9MJ31CXKRG

​FFW2Y7NQFV9S

​FFMC2SJLKXSB

​WD2ATK3ZEA55

​HFNSJ6W74Z48

​RD3TZK7WME65

​F8YC4TN6VKQ9

​V44ZX8Y7GJ52

​XN7TP5RM3K49

​ZRW3J4N8VX56

​TFX9J3Z2RP64

​VNY3MQWNKEGU

​U8S47JGJH5MG

​FFIC33NTEUKA

​ZZATXB24QES8

​UPQ7X5NMJ64V

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FJ6AT3ZREM45

​FFN9Y6XY4Z89

​MN3XK4TY9EP1

​MCPW3D28VZD6

​V427K98RUCHZ

​FFPLUFBVSLOT

​FFML9KGFS5LM

​FFPLZJUDKPTJ

​UVX9PYZV54AC

How to Redeem Free Fire Max Codes

1. कोड्स को रिडीम करने के लिए आपको Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर विजिट करना होगा।

2. इस साइट पर अपनी गेमल मेल आईडी से लॉग-इन करें।

3. अब साइट पर आपको एक बॉक्स दिखेगा।

4. इस बॉक्स में आपको ऊपर दिए कोड्स को कॉपी-पेस्ट करना है।

5. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दें। इस तरह आप फ्री फायर मैक्स में फ्री आइटम्स रिवॉर्ड्स के तौर पर पा सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।