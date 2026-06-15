Published By: Manisha | Published: Jun 15, 2026, 04:11 PM (IST)
Instagram पॉपुलर फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर कंपनी कई सारे गजब के फीचर्स लेकर आती है, जो कि आपके ऐप एक्सपीरियंस को पहले से काफी बेहतर बना सकते हैं। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम के कई फीचर्स की जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो उन फीचर्स को एक्सेस ही नहीं कर पाते। आज इस आर्टिकल में हम आपको इंस्टाग्राम के ऐसे ही कुछ Hidden फीचर्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आपका ऐप एक्सपीरियंस पहले से काफी बदल जाएगा। इनसे न केवल आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लुक बदल जाएगा बल्कि Reels एक्सपीरियंस भी पहले से बेहतर होगा। और पढें: दुनियाभर में Instagram और Facebook हुआ डाउन, Twitter पर की यूजर्स ने शिकायत
Instagram पर Reels देखने के आदि हैं, तो Auto Scroll फीचर आपके काफी काम आने वाला है। इस फीचर की मदद से आपको रील्स देखने के लिए बार-बार स्क्रोल करने की जरूरत नहीं है। यह फीचर एक रील खत्म होने के बाद अपने-आप ही दूसरी रील को प्ले कर देता है। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है। अब रील्स सेक्शन पर जाएं। यहां रील्स वाले सेक्शन के बॉटम में दिख रहे तीन डॉट आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको Auto Scroll का फीचर दिखेगा। आपक बस इसके बगल में दिख रहे टॉगल को ऑन कर देना है। इसके बाद रील्स देखने के लिए आपको स्क्रोल नहीं करना होगा, इंस्टाग्राम खुद आपकी रील्स को स्क्रोल करेगा। और पढें: Meta का बड़ा ऐलान, Edits ऐप में जल्द आ रहा AI असिस्टेंट और Desktop सपोर्ट
Reorder Grid को कंपनी ने हाल ही में रिलीज किया है। इस फीचर के जरिए आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को नया लुक दे सकते हैं। दरअसल, अभी तक आपको अपनी प्रोफाइल में पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने की सुविधा नहीं मिलती थी। हालांकि, अब कंपनी ने Reorder Grid नाम का फीचर रिलीज कर दिया है। इस फीचर के जरिए अब आप अपनी प्रोफाइल के पुराने पोस्ट को टॉप पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट पर लॉग-प्रेस करना होगा, जिसके बाद आपको Reorder Grid वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पोस्ट को आगे-पीछे करने की सुविधा मिलेगी। और पढें: Instagram का नया फीचर, अब आपकी Feed में क्या दिखेगा, फैसला आप करेंगे
इंस्टाग्राम पर आपको रील्स की लैंग्वेज बदलने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको रील्स के बॉटम में मौजूद 3 डॉट आइकन पर क्लिक करना है, जहां आपको Language का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रील की भाषा बदलने का ऑप्शन दिखेगा। यहां आप हिंदी रील को अंग्रेजी में और अंग्रेजी रील को हिंदी व अन्य भाषा में देख सकेंगे।
Instagram Reels की स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रील की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रील्स की स्क्रीन के कॉर्नर पर प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपके रील की स्पीड अपने-आप 2x बढ़ जाएगी।
इसके अलावा, रील्स देखते हुए आपको इंस्टाग्राम पर फुल-स्क्रीन एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। इसके लिए आपको रील के बॉटम में ही मौजूद तीन डॉट आइकन पर क्लिक करना है, जहां आपको View Fullscreen का ऑप्शन मिलेगा।
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