Airtel ने अपने यूजर्स के लिए खास Referral प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत एयरटेल यूजर्स को मोटी कमाई करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। अगर आप एयरटेल यूजर हैं, तो आपको भी इस खास प्रोग्राम की जानकारी होने जरूरी है। दरअसल, कंपनी अपने यूजर्स के लिए Priority Postpaid सर्विस लाती थी, जिसका नाम बदलकर अब Fast Lane 5G रख दिया गया है। अब कंपनी ने इस सर्विस के लिए यह रेफरल प्रोग्राम निकाला है, जिसमें यदि आप अपने दोस्तों व करीबियों को इस सर्विस को रेफर करते हैं तो आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इस बेनेफिट को आप अपने बिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: डेली 2GB डेटा वाला बढ़िया प्लान, Adobe Express Premium भी फ्री

Telecomtalk की लेटेस्ट रिपोर्ट में Airtel Referral Program की जानकारी दी गई है। इस प्रोग्राम को कंपनी की Fast Lane 5G (Priority Postpaid service) के लिए पेश किया गया है। कंपनी के मुताबिक, भले ही नाम बदल गया हो लेकिन इस सर्विस के बेनेफिट पहले जैसे ही हैं। हालांकि, अब इस सर्विस को अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करेंगे और वो आपके दिए लिंक के जरिए सर्विस में लॉग-इन करते हैं तो आपको 300 रुपये का एयरटेल कूपन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इतना ही नहीं आप जिस दोस्त को सर्विस रेफर करेंगे, उसे भी 300 का कूपन मिलेगा। इस कूपन को आप अपने बिल की पेमेंट करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढें: Airtel का डेली 3GB वाला सबसे सस्ता प्लान, दाम 40 से भी कम

Airtel Referral Fast Lane 5G Postpaid कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले आपको अपने Airtel दोस्तों को इस सर्विस के लिए इनवाइट भेजना होगा

2. यह इनवाइट आप Airtel Thanks app के जरिए ही भेज सकते हैं। यह ऐप iOS और Android दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

3. अब ऐप में आपको वो सर्विस चुननी है, जिसे आप रेफर करना चाहते हैं। इसमें Broadband, postpaid, DTH (Direct-to-Home), Airtel Black और Prepaid services of the telecom operator आदि शामिल है।

4. इसके बाद आपको सिर्फ सर्विस का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना है।

5. अगर आपके दोस्त आपके द्वारा दिए लिंक के जरिए साइन-अप करते हैं, तो आपको 300 रुपये का एयरटेल कूपन मिलेगा। जैसे कि हमने बताया सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके दोस्त को को भी 300 का कूपन रिसीव होगा।

6. प्रीपेड रेफरल कूपन की कीमत 100 रुपये ही है। बाकी के यूजर्स को 300 रुपये का कूपन प्राप्त होगा।

Airtel Coupon कैसे क्लेम करें?

300 रुपये का Airtel Coupon क्लेम करने के लिए आपको एक बार फिर Airtel Thanks app पर जाना होगा। इसके बाद बिल सेक्शन में जाएं। यहां आप बिल पेमेंट करने के लिए कूपन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद आपके बिल से 300 रुपये तुरंत ही कट हो जाएंगे।

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Airtel Fast Lane 5G (Priority Postpaid) क्या है?

Airtel Fast Lane 5G यह कंपनी की एक खास 5G नेटवर्क सर्विस है, जो कि कंपनी ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए पेश की है। इस सर्विस में कंपनी ने 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह टेक्नोलॉजी आम नेटवर्क ट्रैफिक से अलग अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए एक अलग नेटवर्क का स्लाइस सेफ रखती है। इसका उद्देश्य ज्यादा आबादी वाले इलाकों में यूजर को बिना किसी दिक्कत के हाई-स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है।