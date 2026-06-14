मोबाइल पर नहीं आएगा तेज साउंड वाला अलर्ट मैसेज, इमरजेंसी सर्विस पर लगी रोक

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 14, 2026, 10:55 AM (IST)
भारत सरकार ने पिछले महीने यानी मई में फोन पर तेज अलर्ट वाले नोटिफिकेशन इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में सभी लोगों को मैसेज के रूप में तुरंत सूचना प्रदान करना था। हालांकि, अब इस सेवा को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने दी है। और पढें: क्या आपके स्मार्टफोन में बजा सायरन, जानें किसने और क्यों भेजा अलर्ट
NDMA की ओर से एडवाइजरी में सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस को बंद करने की घोषणा की गई है। इस सर्विस के तहत आपदा के समय लोगों को उनके फोन पर तेज नोटिफिकेशन साउंड के साथ मैसेज मिलता था। फिलहाल, इस सेवा पर रोक लगने के पीछे की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राधिकरण अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक को अपग्रेड करने पर काम कर रही है।
इस सर्विस में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह बिना इंटरनेट के मोबाइल टावर का उपयोग करके सभी फोन्स में सिग्नल भेजती है। इसके द्वारा भेजे गए अलर्ट से सिग्नल जाम नहीं होता है। यदि स्मार्टफोन साइलेंट मोड पर हो, तो भी तेज अलार्म बजता है, जिससे उस यूजर को अलर्ट के बारे में पता चल जाता है।
इस सिस्टम को फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने दूरसंचार विभाग (DoT), एनडीएमए और गृह मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। इस सेवा के माध्यम से आपदा के समय अलर्ट भेजा जाता है।
आपको बता दें कि इस सर्विस की टेस्टिंग मई की शुरुआत में की गई थी। उस वक्त सभी लोगों के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया। इसके बाद महीने के मध्य में इस सेवा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। अब इस पर रोक लगा दी गई है।
Q1. सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस क्या है?
Ans. यह एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, जिसके माध्यम से सरकार आपदा में लोगों के मोबाइल फोन पर तुरंत चेतावनी का संदेश भेजती है।
Q2. क्या सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है?
Ans. जी हां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इस सेवा पर रोक लगा दी है।
Q3. सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट कैसे काम करता है?
Ans. यह सिस्टम मोबाइल टावरों के जरिए सीधे फोन तक नोटिफिकेशन पहुंचाता है। इसके लिए यह सिस्टम इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है।
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